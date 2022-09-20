Релиз, очевидно, ещё крайне нескоро

Слухи о том, что в одной из внутренних студий Electronic Arts при посредничестве Marvel зреет экшен про Железного человека, гуляют по Сети уже не первый месяц. Сегодня эти слухи утратили смысл, поскольку были полностью подтверждены самим издательством.

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По словам представителей Electronic Arts, новинка находится на ранних стадиях развития, а с точки зрения жанра она представляет собой одиночный приключенческий боевик с видом от третьего лица. Поскольку пока нет ни скриншотов, ни уж тем более видеозаписей игрового процесса, рискнём предположить, что процесс вовсе находится в зачаточных стадиях, и ждать релиза раньше, чем через пару-тройку лет нет смысла.

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За разработку отвечает студия EA Motive (Star Wars Squadron, ремейк Dead Space), а возглавляет процесс Оливье Пру (Olivier Proulx), отвечавший за вполне достойный проект Marvel’s Guardians of the Galaxy.