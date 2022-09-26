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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft объяснила отмену Ghost Recon Frontline недовольством со стороны геймеров
Зато честно.
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Летом этого года Ubisoft отменила производство Ghost Recon Frontline — тактического боевика с элементами королевской битвы, анонс которого состоялся всего восемью месяцами ранее. На тот момент игроки предположили, что отмена данного проекта была связана с его крайне негативным приёмом со стороны игроков, которые уже досыта «наелись» различными королевскими битвами, в том числе провалами, включая Hyper Scape. Сегодня представитель Ubisoft наконец-то прокомментировал случившееся, и да, как выяснилось, первоначальное предположение оказалось полностью правильным.

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Как пояснил ведущий разработчик Ghost Recon Frontline Фавзи Месмер, Ubisoft сразу поняла, что игроки не в восторге от проекта: сначала по отзывам к анонсирующему видеоролику, затем уже в комментариях после участия в закрытом тестировании. В основном претензии сводились к тому, что перед нами просто желание заработать на популярной серии, в которой непосредственно с Ghost Recon нет ничего общего.

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По всей видимости, в Ubisoft посчитали, что свернуть проект на полпути будет выгоднее с точки зрения репутационных издержек, чем выпускать в свет сразу второй подряд неизбежный провал в сегменте королевских битв.

#ubisoft #ghost recon frontline
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