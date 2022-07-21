Две из которых неанонсированные.

Буквально только что Ubisoft опубликовала свежий отчёт, из которого следует не только информация об отложенном релизе Avatar Frontiers of Pandora, но и ещё более печальные известия: компания «зарубила» сразу четыре находящихся в разработке проекта, включая Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR и ещё две неанонсированных игры.

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Ubisoft не стала объяснять, почему было принято такое радикальное решение, однако в отношении конкретно Ghost Recon Frontline можно предположить, что после череды провалов данной франшизы выпускать очередной проект, да ещё и с закосом под королевскую битву, в руководстве компании посчитали заранее проигранным делом. Возможно, это и правильно. Игра была анонсирована прошлой осенью и с тех пор больше ни разу не появилась в «миру».

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В целом Ubisoft терпит сокращения продаж: по итогам первого финансового квартала выручка с продаж компании сократилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как бы то ни было, ожидания в Ubisoft были гораздо более пессимистичными, но курс на адаптацию к непростым экономическим реалиям в компании сохраняют.