Что бы это ни значило.

Если вы вдруг в декабре прошлого года пропустили одну из важнейших новостей того периода, то напомним, что Ubisoft официально объявила о работе над ремейком Splinter Cell. На тот момент разработчики сообщали, что новая версия культовой игры сохранит все основы игрового процесса и общий «дух» игры, но теперь потихоньку начинают поступать дополнительные подробности.

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Так, сегодня внимательные посетители сайта Ubisoft обратили внимание на то, что в разделе вакансий для потенциальных разработчиков ремейка Splinter Cell указана одна любопытная фраза: «Мы переписываем и обновляем сценарий для современной аудитории». Как пишет Ubisoft, команда разработчиков видит целью сохранение «духа и тем» оригинальной игры, попутно прорабатывая своих персонажей и игровой мир, чтобы сделать их более правдоподобными и аутентичными.

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Насколько серьёзными будут изменения, не уточняется. Равно как не уточняется, когда состоится релиз проекта. Стоит напомнить, что оригинальная Splinter Cell появилась на свет в 2002 году и через два месяца будет отмечать своё двадцатилетие. Возможно, какими-то новостями о ремейке с нами поделятся именно в день юбилея, но лишних надежд мы на этот счёт бы не выстраивали.