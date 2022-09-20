Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 4000
А также технологию DLSS 3.0, которая обеспечивает 4-кратный рост кадров/с.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Компания NVIDIA провела большую презентацию, в рамках которой были представлены первые модели видеокарт новой линейки GeForce RTX 4000, технология DLSS 3.0, а также архитектура Ada Lovelace.

реклама

На анонсирующем мероприятии были представлены три видеокарты: GeForce RTX 4090 с 24 Гбайт памяти GDDR6X, RTX 4080 с 16 Гбайт памяти GDDR6X, а также RTX 4080 c 12 Гбайт памяти GDDR6X.

Старшая модель в линейке, по утверждениям производителя, в 2-4 раза быстрее 3090Ti в зависимости от задачи. Старт продаж RTX 4090 намечен на 12 октября, рекомендуемая цена — $1599.

Характеристики GeForce RTX 4090:

  • CUDA-ядра: 16384;
  • базовая тактовая частота: 2,23 ГГц;
  • тактовая частота с ускорением: 2,52 ГГц;
  • видеопамять: 24 Гбайт GDDR6X;
  • разрядность шины: 384-бит;
  • размеры: 304х137 мм;
  • энергопотребление: 450 Вт.

Также NVIDIA представила официальный трейлер RTX 4090, который даёт понять, как будет выглядеть базовая версия ускорителя в исполнении от самой компании.

Характеристики GeForce RTX 4080 с 16 Гбайт памяти:

  • CUDA-ядра: 9728;
  • базовая тактовая частота: 2,21 ГГц;
  • тактовая частота с ускорением: 2,51 ГГц;
  • видеопамять: 16 ГБ GDDR6X;
  • разрядность шины: 256-бит;
  • энергопотребление: 320 Вт.

Младшая RTX 4080 12 Гбайт отличается от модели с 16 Гбайт не только количеством установленной памяти, что становится понятно по доступным характеристикам:

  • CUDA-ядра: 7680;
  • базовая тактовая частота: 2,31 ГГц;
  • тактовая частота с ускорением: 2,61 ГГц;
  • видеопамять: 12 Гбайт GDDR6X;
  • разрядность шины: 192-бит
  • энергопотребление: 285 Вт.

RTX 4080, по утверждениям производителя, в 2-4 раза производительнее, чем 3080 Ti, в зависимости от используемых режимов и технологий. Рекомендованная цена RTX 4080 с 12 Гбайт памяти — $899 долларов, за модель с 16 Гбайт памяти — $1199. Продажи начнутся в ноябре 2022 года.

В рамках презентации было объявлено, что показанные устройства работают на архитектуре Ada Lovelace с использованием тензорные ядер четвёртого поколения и RT-ядер третьего поколения.

Отдельное внимание на стриме NVIDIA было уделено технологии ИИ-апскейла DLSS 3.0. К своей третьей редакции она «научилась» генерировать не дополнительные пиксели, а целые кадры, что в теории может увеличить производительность той или иной игры аж в 4 раза.

На презентации была показана работа DLSS 3.0 на примере Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator. Например, вот в этом ролике видно, что при включённой DLSS третьего поколения счётчик кадров/с вырастает с некомфортных 22 FPS до невероятных 98 FPS.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В случае с Microsoft Flight Simulator дела тоже обстоят неплохо: 65 FPS при выключенном DLSS 3.0 и 135 FPS — при включённом. Технология станет доступна уже 12 октября в 35 с лишним играх, включая Cyberpunk 2077.

#nvidia #geforce rtx 4000
52
Показать комментарии (52)

Материалы по теме

Разработчики видеокарт, не располагающие своим производством, зарабатывают не более 5% с одного экземпляра
NVIDIA представила Portal with RTX — обновлённую версию культовой головоломки с поддержкой трассировки лучей
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
249
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
27
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
12
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
19
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
12
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9

Сейчас обсуждают

dimkahon
22:08
Skywind https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Skywind
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
tonic_guru
22:08
3060 не рассматриваю, а 3060 TI, это максимум на год-два. А все из за памяти. Грозились тут недавно выпустить 3070ti c 16 гигами, но не понятно будет или нет. Пока только 3080 с 12 гигами остается, во...
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
Антон Васильев
22:08
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
Антон Васильев
22:07
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
wolfire
22:07
все ещё пилят, реально нормально играть в 2024 только
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
Антон Васильев
22:06
Кидайте жалобы и на шестёрок DogEatDog и ихихи
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
Артём Николаев
22:06
Бери 3000 поколение и беги, это могут быть последние доступные компы.
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
Валерий Муравицкий
22:03
Майнеры эфира разделились на 3 категории 1) реалисты-продавшие фермы летом или ещё раньше 2) пофигисты- надеявшиеся на майнинг другой крипты и обосравшись в доходах, которые сократились на 90% 3) футу...
Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
Lex001
22:02
\\\У меня в голове не укладывается как это у 4080, пред топа, всего 192 шина? Что это за ...... \\\\ Это называется "маркетинг")) Только недавно Хуан признавался, была ссылка на тайваньский сайт Это ...
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
ChandlerXAAP
22:01
4080 16gb пожалуйста мне заверните)
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем