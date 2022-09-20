И это уже будет выглядеть достойно.

В рамках сегодняшней презентации NVIDIA помимо презентации новеньких графических ускорителей серии GeForce RTX 4000 закономерно многое было сказано о трассировке лучей в разных играх. В частности, стало известно, что уже в ближайшее время, хотя не уточняется, в какое конкретно, в Cyberpunk 2077 появится новый режим работы трассировки лучей — Overdrive Mode.

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Как это будет выглядеть, можно посмотреть в нижеуказанном ролике, ну а пока что мы отметим, что в режиме Overdrive в Cyberpunk 2077 будет задействована технология NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI), которая добавляет каждому неоновому рекламному знаку, каждому уличному фонарю, каждой автомобильной фаре, билборду и телевизионному экрану правдоподобные эффекты освещения и затенения при помощи трассировки лучей.

Также, как утверждает NVIDIA, непрямое освещение теперь отражается от поверхностей несколько раз (против одного раза до обновления), что должно более точно и правдоподобно воспроизводить отражения в играх. Кроме того, «облучённые» отражения теперь проходят рендеринг в полном разрешении, что дополнительно повышает итоговое качество картинки.

Наконец, в Cyberpunk 2077 в том же обновлении добавят поддержку DLSS 3, а также целого перечня специальных технологий, которые будут задействованы при использовании новейших ускорителей RTX 4000 серии.

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Обновление будет бесплатным.