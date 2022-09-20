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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
И это уже будет выглядеть достойно.
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В рамках сегодняшней презентации NVIDIA помимо презентации новеньких графических ускорителей серии GeForce RTX 4000 закономерно многое было сказано о трассировке лучей в разных играх. В частности, стало известно, что уже в ближайшее время, хотя не уточняется, в какое конкретно, в Cyberpunk 2077 появится новый режим работы трассировки лучей — Overdrive Mode.

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Как это будет выглядеть, можно посмотреть в нижеуказанном ролике, ну а пока что мы отметим, что в режиме Overdrive в Cyberpunk 2077 будет задействована технология NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI), которая добавляет каждому неоновому рекламному знаку, каждому уличному фонарю, каждой автомобильной фаре, билборду и телевизионному экрану правдоподобные эффекты освещения и затенения при помощи трассировки лучей.

Также, как утверждает NVIDIA, непрямое освещение теперь отражается от поверхностей несколько раз (против одного раза до обновления), что должно более точно и правдоподобно воспроизводить отражения в играх. Кроме того, «облучённые» отражения теперь проходят рендеринг в полном разрешении, что дополнительно повышает итоговое качество картинки.

Наконец, в Cyberpunk 2077 в том же обновлении добавят поддержку DLSS 3, а также целого перечня специальных технологий, которые будут задействованы при использовании новейших ускорителей RTX 4000 серии.

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Обновление будет бесплатным.

#nvidia #cd projekt red #cyberpunk 2077
4
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for2ne
21:30
А зачем на ней сидеть? Я 2 раза уже обновился с 650ti на 970 в 2013 и на 5700 в 2019. Что первая что вторая карта просто огонь за свои деньги. Первую брал за 330$, вторую за 390$, ни о чём не жалею. С...
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tonic_guru
21:29
ДА походу они там совсем кукухой поехали.....:(
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
V.L.A.D.L.E.N
21:29
Где модераторы?
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
tonic_guru
21:28
ДА по ходу редакции покласть на это, уже и жаловались и минусят, а ее все не убирают.
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
Опричник
21:27
Офигеть, ты математик... Чтоб тебе так налоги рассчитывали.
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Leonator
21:27
Не дали )))
NVIDIA представила Portal RTX — обновлённую версию культовой головоломки с поддержкой трассировки лучей
grom9000
21:26
На максималках там не тащит нифига даже ГТА5
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tonic_guru
21:26
Так, стоп.... Я что то не понял, для того чтобы заработала этот DLSS 3 и RTXDI нужно что то там допиливать в игре? Что за бред?
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
unboldesoupe
21:25
Редакция не думает призвать модератора в свою новость об анонсе Нвидиа, где, как и в других новостях пeдoфильcкaя порнуха выложена?
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
grom9000
21:25
НУ и хорошо, тем более Нвидиа горят как мухи, то ГПУ отваливаются, то память
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