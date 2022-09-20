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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce 4000
А также технологию DLSS 3.0, которая обеспечивает 4-кратный рост кадров/с.
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Компания NVIDIA провела большую презентацию, в рамках которой были представлены первые модели видеокарт новой линейки GeForce RTX 4000, технология DLSS 3.0, а также архитектура Ada Lovelace.

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На анонсирующем мероприятии были представлены три видеокарты: GeForce RTX 4090 с 24 Гбайт памяти GDDR6X, RTX 4080 с 16 Гбайт памяти GDDR6X, а также RTX 4080 c 12 Гбайт памяти GDDR6X.

Старшая модель в линейке, по утверждениям производителя, в 2-4 раза быстрее 3090Ti в зависимости от задачи. Старт продаж RTX 4090 намечен на 12 октября, рекомендуемая цена — $1599.

Характеристики GeForce RTX 4090:

  • CUDA-ядра: 16384;
  • базовая тактовая частота: 2,23 ГГц;
  • тактовая частота с ускорением: 2,52 ГГц;
  • видеопамять: 24 Гбайт GDDR6X;
  • разрядность шины: 384-бит;
  • размеры: 304х137 мм;
  • энергопотребление: 450 Вт.

Также NVIDIA представила официальный трейлер RTX 4090, который даёт понять, как будет выглядеть базовая версия ускорителя в исполнении от самой компании.

Характеристики GeForce RTX 4080 с 16 Гбайт памяти:

  • CUDA-ядра: 9728;
  • базовая тактовая частота: 2,21 ГГц;
  • тактовая частота с ускорением: 2,51 ГГц;
  • видеопамять: 16 ГБ GDDR6X;
  • разрядность шины: 256-бит;
  • энергопотребление: 320 Вт.

Младшая RTX 4080 12 Гбайт отличается от модели с 16 Гбайт не только количеством установленной памяти, что становится понятно по доступным характеристикам:

  • CUDA-ядра: 7680;
  • базовая тактовая частота: 2,31 ГГц;
  • тактовая частота с ускорением: 2,61 ГГц;
  • видеопамять: 12 Гбайт GDDR6X;
  • разрядность шины: 192-бит
  • энергопотребление: 285 Вт.

RTX 4080, по утверждениям производителя, в 2-4 раза производительнее, чем 3080 Ti, в зависимости от используемых режимов и технологий. Рекомендованная цена RTX 4080 с 12 Гбайт памяти — $899 долларов, за модель с 16 Гбайт памяти — $1199. Продажи начнутся в ноябре 2022 года.

В рамках презентации было объявлено, что показанные устройства работают на архитектуре Ada Lovelace с использованием тензорные ядер четвёртого поколения и RT-ядер третьего поколения.

Отдельное внимание на стриме NVIDIA было уделено технологии ИИ-апскейла DLSS 3.0. К своей третьей редакции она «научилась» генерировать не дополнительные пиксели, а целые кадры, что в теории может увеличить производительность той или иной игры аж в 4 раза.

На презентации была показана работа DLSS 3.0 на примере Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator. Например, вот в этом ролике видно, что при включённой DLSS третьего поколения счётчик кадров/с вырастает с некомфортных 22 FPS до невероятных 98 FPS.

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В случае с Microsoft Flight Simulator дела тоже обстоят неплохо: 65 FPS при выключенном DLSS 3.0 и 135 FPS — при включённом. Технология станет доступна уже 12 октября в 35 с лишним играх, включая Cyberpunk 2077.

#nvidia #geforce rtx 4000
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