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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
NVIDIA представила Portal with RTX — обновлённую версию культовой головоломки с поддержкой трассировки лучей
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Сегодня вечером в рамках своей сентябрьской презентации компания NVIDIA не только представила ускорители GeForce 4000-й серии, о чём мы в редакции уже готовим соответствующую официальную новость, но и обновлённую версию культовой головоломки Portal. Как и следовало ожидать, обновление получило название Portal with RTX.

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Технически мы имеем дело с ремастером: ожидайте более совершенную графику и шикарную игру света, обеспечиваемую полной поддержкой трассировки лучей. За производство ремастера отвечала несильно известная компания Lightspeed Studios, ранее занимавшаяся портированиями игр от Valve на платформу NVIDIA Shield.

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Релиз состоится в ноябре этого года. RTX-версия Portal будет доступна бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.

#nvidia #valve #portal #lightspeed studios #portal rtx
3
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Kasyan
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Вежливый Krab
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ну если на 86% хранилища заполнила то наверное таки нашла. а вот раха поднимает цену для своего быдла. потери то надо компенсировать. мишки в сибири греются у факелов а за них платит ванька в мухосран...
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Александр Богачев
19:08
Ага, быстрее в трассировке, тож мне достижение.
NVIDIA официально представила видеокарты GeForce RTX 40 — RTX 4090 быстрее RTX 3090 Ti в 2-4 раза
Adam Smith
19:08
ваших докуя гниет в посадках, даже на предложения забрать трупы, никто не отвечает( наших свозят в донецк, потом в ростов, туда приезжают жены или родственники на опознание, потом самолетом везут на ...
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DogEatDog
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Потому что компаниями nvidia и AMD управляют барыги, для которых деньги не пахнут. В современной Intel ситуация к удивлению стала обратной. Надеюсь, что они дадут пинок под зад зажравшимся китайцам.
Менее, чем через час состоится презентация нового поколения видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
negativve87
19:07
Хороших продаж, Хуанг
Анонсированы RTX 4080 и RTX 4090 до 83 TFLOP и до 2,8 раз быстрее при трассировке лучей
Вежливый Krab
19:05
ты когда орк тупой наречие родное освоишь. Сенаторы США анонсировали новые санкции против РФ
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