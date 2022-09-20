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Сегодня вечером в рамках своей сентябрьской презентации компания NVIDIA не только представила ускорители GeForce 4000-й серии, о чём мы в редакции уже готовим соответствующую официальную новость, но и обновлённую версию культовой головоломки Portal. Как и следовало ожидать, обновление получило название Portal with RTX.

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Технически мы имеем дело с ремастером: ожидайте более совершенную графику и шикарную игру света, обеспечиваемую полной поддержкой трассировки лучей. За производство ремастера отвечала несильно известная компания Lightspeed Studios, ранее занимавшаяся портированиями игр от Valve на платформу NVIDIA Shield.

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Релиз состоится в ноябре этого года. RTX-версия Portal будет доступна бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.