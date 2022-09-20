Когда больше не о чем писать, и не такое сгодится.

Вчера Rockstar, опечаленная и раздосадованная утечкой массы сведений касательно следующей игры серии Grand Theft Auto, опубликовала в своём официальном Twitter-аккаунте сообщение, в котором заверила публику в приверженности своему делу несмотря ни на что. На сторону Rockstar встали многие представители игровой индустрии, не говоря уже о широкой геймерской общественности, что неизбежно привело к огромной волне поддержки компании. По итогу соответствующая публикация Rockstar в Twitter собрала рекордное количество «лайков» среди всех публикаций на игровую тематику в данном сервисе.

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Стоит отметить, что предыдущим «твитом»-рекордсменом также была публикация от Rockstar: в начале года компания подтвердила факт работы над новой Grand Theft Auto, и соответствующий пост собрал более шестисот тысяч отметок «Нравится».

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Также важно помнить, что Twitter — это не игровой ресурс, а просто средство для коротеньких публикаций с жёстким ограничением по количеству символов (собственно, поэтому многие и публикуют картинки с текстом). Игровая тематика здесь далеко не самая популярная, и чтобы в этом убедиться, достаточно знать даже один факт: несмотря на миллион «лайков», вчерашняя публикация Rockstar не попадает даже в тридцатку самых «понравившихся» в Twitter вообще.