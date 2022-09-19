Как же обойтись без слезливых комментариев, будто и впрямь случилась какая-то трагедия?

Если после вчерашней утечки геймплея GTA 6 и подтверждения её подлинности со стороны авторитетнейших инсайдеров вы всё ещё сохраняли нездоровый скептицизм на этот счёт, то теперь можете расслабиться: утечка и впрямь оказалась подлинной, что буквально только что было недвусмысленно подтверждено компанией Rockstar Games.

реклама

Как подтвердила компания, недавно действительно произошёл несанкционированный доступ к её системам, в результате чего была загружена конфиденциальная информация, включая ранний рабочий геймплей следующей игры серии Grand Theft Auto. В настоящее время компания не ожидает дальнейших пробитий брешей в системах защиты, однако то, что случилось, скрыть невозможно.

По словам Rockstar, в компании «очень разочарованы» тем фактом, что подробности её следующей игры были разглашены «таким способом». Работа над следующей Grand Theft Auto будет продолжаться согласно плану, а нас обещают уведомить, когда игра будет готова к показу.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, что работа над новой Grand Theft Auto была официально подтверждена Rockstar в начале этого года. Когда состоится релиз, неясно, равно как и неясно, насколько древним является опубликованный вчера геймплей.