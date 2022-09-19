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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: VK рассчитывает сделать из VK Play отечественный аналог Steam и EGS
Способы достижения успеха будут примерно такими же.
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Так уж сложилось, что во времена развития сервисов цифровой дистрибуции России в целом и отечественным компаниям в частности было «немного» не до создания своих аналогов — удобнее было изображать, что вокруг сплошные друзья и партнёры, которые будут следовать законам рынка и никогда не подведут. Ситуация резко изменилась в феврале—марте текущего года, когда всё-таки ожидаемо подвели, вставив палки в колёса при пользовании, и ограничив, либо вовсе перекрыв возможность оплаты товаров из российского региона.

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Вскоре VK сообщила о создании своей площадки VK Play, а пару недель назад стало известно, что долгожданный и многообещающий отечественный проект Atomic Heart станет его эксклюзивом. Что ж, согласно сведениям, добытым «Ведомостями», это не последний такой эксклюзив: по всей видимости, VK намеревается сделать из своей игровой платформы полноценный аналог Steam или Epic Games Store, и добиваться этого будет примерно теми же способами: посредством выпуска эксклюзивных игр.

Как сообщается, на «полках» VK Play уже до конца этого года могут появиться игры от Owlcat Games (дилогия Pathfinder), Playrix (Gardenscapes, Homescapes), Wargaming (World of Tanks), Cyberia Nova («Смута») и другие.

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Если кому-то кажется, что данный метод развития нерыночный, то стоит вспомнить историю становления Steam: данная платформа начинала точно также, в обязательном порядке вынуждая устанавливать данный сервис при установке игр от Valve. Многие наверняка помнят, как во времена Counter-Strike Source от нас требовали поставить неизвестное тогда приложение под странным названием, да ещё и зарегистрировать в нём учётную запись. Проще говоря, ничто не ново под луною. Что из этого всего выйдет, покажет только время. В любом случае, не стоит забывать, что мы имеем дело с неподтверждённой информацией.

#vk #vk play
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