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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Официально: Steam-версию Atomic Heart в России и СНГ уберут — в данном регионе игра будет продаваться только через VK Play
Короткая надежда, вызванная сегодняшним комментарием сотрудника студии в Discord, разбита.
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Вчера вечером студия Mundfish сообщила, что в России и СНГ её проект Atomic Heart будет распространяться эксклюзивно через VK Play. Казалось бы, никаких дополнительных комментариев на эту тему больше не надо, всё понятно, однако сегодня днём представитель Mundfish в официальном Discord проекта упомянул, что ситуация со Steam-версией будет прояснена уже сегодня. Данный комментарий вселил в консерваторов надежду на то, что они всё-таки смогут, пусть и с лишними телодвижениями, но всё же отовариться в сервисе Valve. К сожалению для них, буквально только что Mundfish подробно объяснила, как будет продавать Atomic Heart.

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В общем, как и заявлялось вчера, в России и странах СНГ Atomic Heart станет эксклюзивом платформы VK Play. Более того, Steam-страницы Atomic Heart в указанных государствах перестанут быть доступны.

По словам девелоперов, их задача — сделать так, чтобы релиз Atomic Heart в России и СНГ прошёл за достойном уровне. VK Play позволит не переплачивать посредникам и не терять при конвертации валют и при пользовании окольными путями для оплаты покупок в других сервисах. В будущих публикациях разработчики расскажут, какими преимуществами обладает VK Play; очевидно, чтобы мы не относились к данной площадке с подозрением.

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Релиз Atomic Heart состоится этой зимой. Игра представляет собой ретрофутуристический экшен от первого лица, сеттингом для которого избрали альтернативную версию Советского Союза.

#atomic heart #mundfish
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