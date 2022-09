Клоунада как она есть.

Несколько часов назад произошла если не крупнейшая утечка информации в истории игровой индустрии, то как минимум одна из наиболее сильно растиражированных многочисленными игровыми СМИ. В Сеть попали десятки видеороликов с демонстрацией игрового процесса, а также тысячи строк кода проекта, который, как утверждает источник, является ранней рабочей версией Grand Theft Auto VI. Контент увидели сотни тысяч и миллионы геймеров, и всё это может стать как большой проблемой, так и колоссальной предпродажной подготовкой будущего проекта.

Первые последствия сегодняшнего события уже начали проявляться. Так, например, Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us Part II, которая пару лет назад также стала жертвой хакерских действий, в результате чего в Сеть просочилась масса сведений об игре, включая сюжетные спойлеры, выступил с заявлением, в котором встал на сторону Rockstar. По словам Дракманна, тягостное чувство от утечки пройдёт, и в один прекрасный день люди сыграют в творение Rockstar, а про утечки в конце концов забудут. Дракманн призвал сотрудников Rockstar не опускать руки и продолжать работать над проектом.

Дальше история начала развиваться по ещё более забавному сценарию. Автору утечки, как известно, могут грозить серьёзные последствия за его «деятельность». Прекрасно это понимая, хакер, не ожидавший, что материал разлетится по всему Интернету со скоростью лесного пожара, опубликовал сообщение, в котором призвал сотрудников Rockstar или Take-Two связаться с ним, поскольку ему «хотелось бы договориться». О чём крупные компании могут договариваться с человеком, выложившим в Сеть конфиденциальные сведения, кроме большого штрафа, совершенно непонятно.

Между тем стоит отметить, что содержащие ранний геймплей GTA 6 видеоролики уже начали удалять со всех уважающих себя видеохостингов. Тем самым косвенно подтверждая, что «слив» был настоящим.