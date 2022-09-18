Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Naughty Dog после сегодняшней утечки GTA 6 встала на сторону Rockstar, а сливший в Сеть информацию хакер теперь хочет «договориться»
Клоунада как она есть.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Несколько часов назад произошла если не крупнейшая утечка информации в истории игровой индустрии, то как минимум одна из наиболее сильно растиражированных многочисленными игровыми СМИ. В Сеть попали десятки видеороликов с демонстрацией игрового процесса, а также тысячи строк кода проекта, который, как утверждает источник, является ранней рабочей версией Grand Theft Auto VI. Контент увидели сотни тысяч и миллионы геймеров, и всё это может стать как большой проблемой, так и колоссальной предпродажной подготовкой будущего проекта.

реклама

Первые последствия сегодняшнего события уже начали проявляться. Так, например, Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us Part II, которая пару лет назад также стала жертвой хакерских действий, в результате чего в Сеть просочилась масса сведений об игре, включая сюжетные спойлеры, выступил с заявлением, в котором встал на сторону Rockstar. По словам Дракманна, тягостное чувство от утечки пройдёт, и в один прекрасный день люди сыграют в творение Rockstar, а про утечки в конце концов забудут. Дракманн призвал сотрудников Rockstar не опускать руки и продолжать работать над проектом.

Дальше история начала развиваться по ещё более забавному сценарию. Автору утечки, как известно, могут грозить серьёзные последствия за его «деятельность». Прекрасно это понимая, хакер, не ожидавший, что материал разлетится по всему Интернету со скоростью лесного пожара, опубликовал сообщение, в котором призвал сотрудников Rockstar или Take-Two связаться с ним, поскольку ему «хотелось бы договориться». О чём крупные компании могут договариваться с человеком, выложившим в Сеть конфиденциальные сведения, кроме большого штрафа, совершенно непонятно.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Между тем стоит отметить, что содержащие ранний геймплей GTA 6 видеоролики уже начали удалять со всех уважающих себя видеохостингов. Тем самым косвенно подтверждая, что «слив» был настоящим.

#rockstar games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Red Dead Redemption 2 получила официальную поддержку AMD FSR 2.0
В Сеть просочился геймплей ранней рабочей версии GTA 6
Rockstar поблагодарила всех, кто участвовал в разработке GTA V и GTA Online — похоже, компания наконец-то переключилась на следующую часть
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Видеокарта для ждуна – стоит ли покупать видеокарту прямо сегодня, или лучше подождать до 2023 года
28
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
122
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
140
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
15
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
36
Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
14
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
31
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
9
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
3
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
6

Сейчас обсуждают

Зю
22:39
Ты конченый? Попробуй заказать в Райфайзене выдачу крупной суммы из кассы — автоматом минус 1% от суммы просто так.
В Госдуме предложили убрать лимит на переводы без комиссии самому себе через СБП
unboldesoupe
22:39
Зачем тебе 3060ти с той траблой от хюникс? И за 25 выше 3050 не будет, это ее ррц. 3060 нижний потолок 30к, а 3060 -40к. Бесплатно их вам не отдадут. Проще продажи 4000 отложить ещё.
США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет Financial Times
coth
22:38
У 4k и 8k с битрейтом все хорошо. 4k30 в среднем 17 Мбит и до 30 Мбит, 4k60 в среднем около 22 Мбит и до 34-36 Мбит. 8k30 от 45 до 90 Мбит .
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
skydan
22:38
Ну как бэ координаты всех заводов Интел, амд, тсмц, вд, асмл известны. Что мешает лишить США полупроводниковой промышленности? Кинжалы кончились?
США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет Financial Times
unboldesoupe
22:37
Да, да, все лохи получается, один ты в кожаном пальто с сигарой стоишь.
США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет Financial Times
Алексей Лисов
22:37
Она в Европе стоит 440 евро ,ты о чем ?
США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет Financial Times
Overseer man
22:36
Недавно купил себе детектор электромагнитного излучения. Пока что сильного облучения не наблюдается...Разве что от микроволновки и в радиусе пол метра.
Квартальные поставки 5G смартфонов впервые обогнали 4G
hardware
22:36
садись, кол. кулер - это охладитель, радиатор - это радиатор, а вентилятор действительно фан.
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
Zystax
22:34
За то, что передаёт HIMARS? И уже готов передать F16 для войны с рф? Отличный такой Герой, только не России, а, скорее, Украины.
США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет Financial Times
wwr222
22:27
Ты жалкое подобие человека с манией величия. На деле - чмо с шовинистическими замашками. и к тому же тупой. Ведь своими высерами только мне просмотры делаешь.
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем