Геймплей — ну слишком классический.

Разработчики из студии Terrible Toybox совместно с издательством Devolver Digital и журналистами издания IGN опубликовали новый трейлер Return to Monkey Island — сиквела классической серии приключенческих игр за авторством бессменного Рона Гилберта.

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Свежее видео, размещённое на YouTube-канале упомянутого выше издания, демонстрирует геймплей игры, который за все эти годы не претерпел больших изменений. Главный герой Гайбраш Трипвуд, как и несколько десятилетий назад, неспешно бродит по локациям, общается с местными персонажами, шутит, собирает и находит предметы, чтобы потом скомбинировать их в инвентаре.

Геймплейная формула практически никак не изменилась: фанаты должны остаться в восторге, у всех остальных будут вопросы. Что до визуального стиля, то он никуда не делся — спорный, нарочито небрежный и вызывающий недоумение своими дергаными анимациями. Напомним, Return to Monkey Island продолжает историю Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, оригинальная версия которой вышла аж в 1991 году (ремейк случился только в 2010-м).

«С последней битвы Гайбраша Трипвуда и его заклятого врага, зомби-пирата ЛеЧака, прошло много лет. Любовь всей его жизни, Элейн Марли, отошла от губернаторских дел, а сам Гайбраш так и не раскрыл Тайну Острова Обезьян и просто плывёт по течению. Новые молодые пиратские лидеры во главе с капитаном Мэдисон отстранили от власти старую гвардию, дела на Острове Резни идут всё хуже, а знаменитый бизнесмен Стэн попал в тюрьму за «рекламные преступления», — напоминают о последнем раскладе дел разработчики.

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Return to Monkey Island выйдет 19 сентября на ПК (Steam) и Nintendo Switch. Для игры заявлен перевод на русский язык.