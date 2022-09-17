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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ретро-шутер Prodeus выйдет из раннего доступа уже на следующей неделе
Современные шутеры настолько «качественные», что вызывают повышенный спрос на классику.
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Сегодня прямо-таки не день, а один большой праздник для любителей ретро-боевиков. Сначала разработчики Wrath Aeon of Ruin сообщили, что их проект относительно скоро выберется из раннего доступа, теперь с аналогичным заявлением выступили авторы шутера Prodeus. Во втором случае, правда, праздник на улице фанатов ретро-боевиков настанет ощутимо раньше: уже на следующей неделе, 23 сентября.

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К полноценному релизу разработчики применят к Prodeus обновление версии 1.0, в состав которого войдут новые поля боя, новые виды оружия, сетевой режим, усовершенствованная (в рамках жанра, конечно) графика и другие необходимые улучшения.

Напомним, что Prodeus представляет собой современную версию классики: игра отличается требовательностью к скорости реакции геймера, а также развивает память и ориентирование в пространстве. Всё верно: уровни здесь, как и в культовой классике 90-х, запутанные, и без хорошего мозгового «навигатора» будет непросто.

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В раннем доступе Prodeus появилась в конце 2020-го года и получила высоченные пользовательские отзывы. К сожалению, издателем Prodeus с некоторых пор выступает Humble Games, которая свернула свою деятельность в России на фоне общезападной истерики касательно известных событий, поэтому легально и без лишних телодвижений получить доступ к игре не получится. По крайней мере, пока.

#prodeus
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