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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Олдскульный» шутер Wrath: Aeon of Ruin на движке первого Quake выйдет из раннего доступа в 2023 году
Кажется, никто никуда не торопится.
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Разработчики из студии KillPixel совместно с издательством 3D Realms объявили, что их шутер с видом от первого лица Wrath: Aeon of Ruin должен выйти из раннего доступа в будущем году. Первоначально проект, созданный на базе древнейшего движка Quake 1, появился в Steam в ноябре 2019 года.

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По случаю готовящегося релиза авторы выпустили трейлер, с помощью которого объявили, что финальная версия Wrath: Aeon of Ruin поступит в продажу весной 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Релизная версия проекта получит следующий контент: 15 уровней, 10 артефактов, 9 видов оружия, 15 врагов и боссов, поддержка сетевой игры, поддержка пользовательских модификаций и 3 хаба.

«Легендарный движок Quake 1 наполняет вены Wrath кровью знаменитых шутеров 90-х. Wrath взяла лучшие элементы у таких бессмертных хитов, как Doom, Quake, Duke Nukem 3D, Blood, Unreal и Hexen, и перенесла их в XXI век», — более доходчивого описание игры и придумать сложно.

В олдскульной Wrath: Aeon of Ruin игрок примеряет на себя роль Чужеземца, который раньше дрейфовал по волнам Вечного моря, но сейчас оказался на берегу умирающего мира. Из всепоглощающей тьмы явилась фигура в белом — Пастырь заблудших душ.

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Герою поручено найти и уничтожить оставшихся Стражей Старого мира. После чего протагонист отправится в бескрайнюю мглу, где «побывает на древних руинах, раскроет забытые тайны и сразится с жуткими тварями».

#3d realms #wrath aeon of ruin #killpixel
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