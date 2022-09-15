Это должно изменить всё. В теории. Что там на практике — увидим когда-нибудь в будущем.

Первоначальная презентация файтинга Tekken 8 прошла в крайне скупом формате: не рассказали ничего, не показали тоже особо ничего. К счастью, данное безобразие было довольно быстро исправлено, и сегодня представители Bandai Namco расщедрились на дополнительные сведения.

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Начали с того, что Tekken 8 создаётся с нуля как полноценный новый проект, а в его основу лёг суперсовременный движок Unreal Engine 5. Данное обстоятельство позволит Tekken 8 встретить игроков технологичной графикой, подтверждение чего мы частично могли видеть ещё в анонсирующем видеоролике проекта.

В целом современная графика должна стать одним из основных элементов предпродажной подготовки Tekken 8. По всей видимости, разработчики понимают, что файтинги, особенно данной серии, мало чем отличаются друг от друга, и однозначно рабочий способ привлечь внимание — показать детализированные лица бойцов.

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Подробностей о модели распространения Tekken 8 пока нет, однако руководство Bandai Namco будет внимательно смотреть за развитием файтинга Project L по вселенной League of Legends, который будет распространяться по условно-бесплатной модели. Если данная схема сработает, то, возможно, будущее монетизации всех файтингов изменится.