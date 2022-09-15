Не просто же так The Sims 4 перевели на «фритуплей».

Вчера вечером Electronic Arts официально объявила о том, что 18 октября переведёт базовую версию The Sims 4 на условно-бесплатную модель распространения: основная игра станет бесплатной, а вот весь дополнительный контент, из которого на сегодняшний день в основном и состоит данный симулятор жизни, придётся докупать отдельно. По всей видимости, мы имеем дело лишь с первой половиной плана издательства: вторая половина — это анонс следующей номерной части франшизы.

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О том, что EA совместно с Maxis работают над условной The Sims 5, сообщил инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб. По его информации, анонс новинки состоится также 18 октября — в день перевода четвёртой части на условно-бесплатную модель.

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В любом случае, как уточняет Грабб, не стоит раньше времени радоваться: анонс-то, быть может, и состоится в октябре, но вот релиз — вопрос не ближайшей и даже не обозримой перспективы.