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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: в октябре состоится анонс The Sims 5
Не просто же так The Sims 4 перевели на «фритуплей».
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Вчера вечером Electronic Arts официально объявила о том, что 18 октября переведёт базовую версию The Sims 4 на условно-бесплатную модель распространения: основная игра станет бесплатной, а вот весь дополнительный контент, из которого на сегодняшний день в основном и состоит данный симулятор жизни, придётся докупать отдельно. По всей видимости, мы имеем дело лишь с первой половиной плана издательства: вторая половина — это анонс следующей номерной части франшизы.

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О том, что EA совместно с Maxis работают над условной The Sims 5, сообщил инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб. По его информации, анонс новинки состоится также 18 октября — в день перевода четвёртой части на условно-бесплатную модель.

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В любом случае, как уточняет Грабб, не стоит раньше времени радоваться: анонс-то, быть может, и состоится в октябре, но вот релиз — вопрос не ближайшей и даже не обозримой перспективы.

#electronic arts #maxis #the sims 4
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Официально: The Sims 4 переведут на условно-бесплатную модель распространения
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