И такая судьба, вероятно, ждёт большинство игр будущего.

Обновлено: Electronic Arts подтвердила информацию. 18 октября условно-бесплатной станет базовая версия The Sims 4 для всех платформ, а дополнительный контент, как и предполагалось, придётся покупать отдельно.

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Оригинал: Будущее видеоигр за подпиской в случае с одиночными проектами и за условно-бесплатной моделью — в случае с мультиплеерными. Хорошо это или плохо — на данный момент не столь важно, просто это реальность, к которой индустрия стремительно летит. Наблюдать это можно повсеместно, и вот, сегодня в Сети появилась информация о том, что на условно-бесплатную модель переведут «симулятор жизни» The Sims 4.

Так, источники издания Instant Gaming сообщают, что перевод будет осуществлён через месяц — 18 октября. Базовая версия игры станет бесплатной, но весь дополнительный контент, по всей видимости, придётся докупать отдельно.

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Стоит отметить, что The Sims 4 продолжает активно существовать и развиваться: разработчики из Maxis регулярно выпускают для проекта дополнения, в том числе и весьма неоднозначные. В этом году The Sims 4 исполнилось 8 лет.