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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
Ну, хоть относительно недавнюю историю страны восходящего солнца, может, кто изучит.
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Сегодня поздней ночью прошёл свежий выпуск State of Play от Sony, в рамках которого компания в том числе представила вниманию общественности Rise of the Ronin — новый проект от студии Team Ninja, посвящённый относительно недавней истории Японии, а конкретно — 1863 года, когда традиционный феодализм уже начал давать трещину перед замаячившей на горизонте Реставрацией Мэйдзи — одним из крайне немногих примеров успешной «революции сверху».

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Подробностей проекта за исключением вышеизложенных пока нет. Впрочем, оно и неудивительно: релиз Rise of the Ronin, в лучшем случае, состоится только в 2024 году — и то, если процесс разработки будет идти согласно плану Team Ninja, чего в современной игровой индустрии практически никогда не происходит.

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Что до платформ, то на сегодняшний день известно только то, что перед нами эксклюзив для PlayStation 5. Ну а что день грядущий нам готовит в этом вопросе — пока что тайна за семью печатями.

#team ninja #rise of the ronin
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