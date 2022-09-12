В Microsoft «налажали», объясняться приходится Ubisoft.

После того как Ubisoft на минувших выходных официально представила Assassin’s Creed Mirage, в различных сервисах цифровой дистрибуции стали появляться соответствующие страницы игры. Так уж получилось, что на странице проекта в магазине Xbox появился редчайший возрастной рейтинг «AO» (Adults Only, 18+), который обычно характеризуют как волчий билет в игровой промышленности и присвоения которого разработчики стараются всеми силами избегать.

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Описание проекта в магазине Xbox гласило, что в Assassin’s Creed Mirage будет море крови, жести и азартных игр с настоящими деньгами, что в итоге вызвало среди фанатов франшизы недоумение. Наиболее активные поклонники серии стали заваливать Ubisoft электронными письмами, и сегодня компания прокомментировала случившееся. По словам Ubisoft, в реальности возрастной рейтинг Assassin’s Creed Mirage ещё не присвоен, а на странице в магазине Xbox явно присутствует ошибка. В «Мираже», к тому же, не будет никаких элементов азартных игр, включая лутбоксы и тому подобный контент.