Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Assassin’s Creed Mirage опровергли информацию о работе над ремейком первой части серии
Над ремейком не работает конкретно команда «Миража». А вот другие вполне могут работать.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Некоторое время назад по Сети стала расползаться информация о том, что Ubisoft помимо всех прочих проектов по франшизе Assassin’s Creed зачем-то вдобавок трудится и над ремейком первой части. Частично данный слух возник из-за неправильного перевода сведений о том, что новая Assassin’s Creed Mirage в плане геймплея вернётся к истокам серии, однако были и полностью посвящённые «ремейку» материалы. Что ж, настала пора наконец-то расставить в данном вопросе все точки над i.

реклама

По словам разработчиков Assassin’s Creed Mirage, их коллектив, Ubisoft Bordeaux, полностью посвятил себя «Миражу» и не работает над ремейком первой Assassin’s Creed. Естественно, у Ubisoft имеются и другие студии разработки, однако из субботних анонсов нам известно, что они и без ремейков загружены работой под самую заглушку. В любом случае, раскрывать подобные планы раньше времени никто не станет, поскольку это чревато утратой фактора сюрприза, который в подобных проектах имеет отнюдь не последнее значение.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что же до Assassin’s Creed Mirage, то новинка повествует историю молодого Басима, переквалифицирующегося из мелкого багдадского уличного воришки в профессионального ассасина. Релиз проекта назначен на следующий год.

#ubisoft #assassins creed mirage #ubisoft bordeaux
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft решила отказаться от вставок современности в последующих играх Assassin’s Creed
Ubisoft показала геймплей The Division Heartland и огласила дату начала закрытой «беты» Rainbow Six Mobile
Совокупный тираж игр серии Assassin’s Creed превысил 200 миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
85
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
95
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
8
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
6
Обзор игры Cow Simulator
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
+

Сейчас обсуждают

Bежливый_B Hоrnеt
13:10
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
Bежливый_B Hоrnеt
13:09
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
Bежливый_B Hоrnеt
13:08
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
Bежливый_B Hоrnеt
13:08
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
pdemon
13:08
Уже год как прошел, а люди только заметили.
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
Я против жёлтых
13:07
Не облагаемая в штатах ЗП - это тысяча с небольшим в месяц, и за лето столько заработать невозможно на официальной работе, а ты больше школоте на ютубе верь!
Среднему россиянину нужно работать 40 дней, чтобы купить iPhone 14 Pro, американцу - 6 дней
Вежливый_B Hornet
13:06
кто то видел дaлбаеба романцева? он уже вышел из стадии отрицания или дальше в запое В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой
США продолжат закручивать гайки в отношении экспорта высокотехнологичной продукции в Китай
FelsheR-Z 003
13:05
у шиши картоха может свободно произрастать в любой части дворца!
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
Лев Котов
13:05
Рандом. С 6600м охлад ещё справляются
Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
Zorro
13:04
Да трепищся там один хлопок и все. жалко все укры погибнут они даже не узнают что их нет.
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем