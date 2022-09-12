Некоторое время назад по Сети стала расползаться информация о том, что Ubisoft помимо всех прочих проектов по франшизе Assassin’s Creed зачем-то вдобавок трудится и над ремейком первой части. Частично данный слух возник из-за неправильного перевода сведений о том, что новая Assassin’s Creed Mirage в плане геймплея вернётся к истокам серии, однако были и полностью посвящённые «ремейку» материалы. Что ж, настала пора наконец-то расставить в данном вопросе все точки над i.
реклама
По словам разработчиков Assassin’s Creed Mirage, их коллектив, Ubisoft Bordeaux, полностью посвятил себя «Миражу» и не работает над ремейком первой Assassin’s Creed. Естественно, у Ubisoft имеются и другие студии разработки, однако из субботних анонсов нам известно, что они и без ремейков загружены работой под самую заглушку. В любом случае, раскрывать подобные планы раньше времени никто не станет, поскольку это чревато утратой фактора сюрприза, который в подобных проектах имеет отнюдь не последнее значение.
Что же до Assassin’s Creed Mirage, то новинка повествует историю молодого Басима, переквалифицирующегося из мелкого багдадского уличного воришки в профессионального ассасина. Релиз проекта назначен на следующий год.