Правда, пока что данный проект — не более чем слух.

На днях по Сети начал расползаться слух о том, что помимо новой Assassin’s Creed Mirage, которую должны будут полноценно презентовать в эту субботу, 10 сентября, в обойме у Ubisoft содержится ещё от четырёх до шести различных видеоигр во франшизе. Одной из них якобы является Project Hexe, действие которой развернётся в Европе времён охоты на ведьм.

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Официальной информации по данному проекту пока нет и быть не может, но инсайдеры бы не были собой, если бы не сообщали подробности задолго до того, как ими поделятся сами разработчики. Так, инсайдер и по совместительству редактор VentureBeat Джефф Грабб, чьи «предсказания» имеют свойство иногда сбываться, со ссылкой на свои источники сообщил, что Project Hexe станет самой мрачной игрой за всю историю Assassin’s Creed.

Как предполагает Грабб, сеттинг Project Hexe способствует развитию мистических элементов в сюжете и игровом процессе. Согласно имеющимся в распоряжении инсайдера сведениям, Ubisoft в новинке постарается максимально отработать в плане мрака и таинственности: ожидайте чудовищные кровавые ритуалы и жестокие методы расправы с теми, на кого повесят ярлык ведьмы. Кроме того, не исключается, что в проект внедрят элементы хоррора, что также станет для Assassin’s Creed новинкой.

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Предположительно, все планы Ubisoft на франшизу Assassin’s Creed будут озвучены 10 сентября. Там-то всё и узнаем. Или не узнаем; что уж гадать — проще дождаться.