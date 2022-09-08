Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Assassin’s Creed Project Hexe претендует на роль самой мрачной игры в серии — инсайдер
Правда, пока что данный проект — не более чем слух.
рекомендации
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

На днях по Сети начал расползаться слух о том, что помимо новой Assassin’s Creed Mirage, которую должны будут полноценно презентовать в эту субботу, 10 сентября, в обойме у Ubisoft содержится ещё от четырёх до шести различных видеоигр во франшизе. Одной из них якобы является Project Hexe, действие которой развернётся в Европе времён охоты на ведьм.

реклама

Официальной информации по данному проекту пока нет и быть не может, но инсайдеры бы не были собой, если бы не сообщали подробности задолго до того, как ими поделятся сами разработчики. Так, инсайдер и по совместительству редактор VentureBeat Джефф Грабб, чьи «предсказания» имеют свойство иногда сбываться, со ссылкой на свои источники сообщил, что Project Hexe станет самой мрачной игрой за всю историю Assassin’s Creed.

Как предполагает Грабб, сеттинг Project Hexe способствует развитию мистических элементов в сюжете и игровом процессе. Согласно имеющимся в распоряжении инсайдера сведениям, Ubisoft в новинке постарается максимально отработать в плане мрака и таинственности: ожидайте чудовищные кровавые ритуалы и жестокие методы расправы с теми, на кого повесят ярлык ведьмы. Кроме того, не исключается, что в проект внедрят элементы хоррора, что также станет для Assassin’s Creed новинкой.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Предположительно, все планы Ubisoft на франшизу Assassin’s Creed будут озвучены 10 сентября. Там-то всё и узнаем. Или не узнаем; что уж гадать — проще дождаться.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft раньше времени раскрыла информацию о The Division Heartland — условно-бесплатном шутере с минимальным количеством новых идей
Ubisoft на этой неделе представит сразу несколько новых проектов в серии Assassin’s Creed — инсайдер
Assassin’s Creed Mirage выйдет и на консолях прошлого поколения — инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
39
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
118
О самых дорогих видеокартах в мире
17
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
8
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
17
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
4
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
2

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
17:29
50 км в заднюю :D Украинцы с Донбасса дали просраться чубатым :D 4 тыс дохлых гейбандэр на херсон под помидоры и 10 тыс ОВОЩЕЙ домой без ног и рук для того, что бы поставить на костыли и обратно в БОЙ...
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
Муж_ЗАГЛOTA
17:27
тебе и этого не суждено в твоих руках держать, кроме черных шлангов пиндосии :D
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
Козак Турчинов
17:26
да вообще айфоны не имеет смысла брать! для тех кто использует смартфон а не понтуется
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
Вежливый Excalibur
17:26
раха в ответ наебнет электростанцию в воронеже. как недавно в белгороде. экономика запада раху вообще не замечает дaлбаeб. китай уже схлопывается. а если у него еще и рынок отобрать как у рахи то схло...
В США запретят экспорт топовых графических процессоров в Россию и Китай
ахахах
17:24
щас не август и не март уже
В августе россияне стали в 2.5 раза меньше интересоваться новостными сайтами, чем в марте
Tant-Ogly
17:24
я прогу написал и управляю чужими компами через телеграм бота. кто скачает мою прогу тот встрял, яже говорил я хакер, сегодня одному винду обнулил
Байрактары позавидуют - В России создан дрон, способный садиться на корабль даже в сильный шторм
D3m0n
17:23
Она и так косая, за что ты её ещё больше уплющил?
Байрактары позавидуют - В России создан дрон, способный садиться на корабль даже в сильный шторм
Aslan Heroes
17:22
Так игра в стиме останется, просто не будет доступна для России(ты её в стиме не смог бы купить по нормальному даже если бы она осталась лол). Меняй регион, покупай.
Официально: Steam-версию Atomic Heart в России и СНГ уберут — в данном регионе игра будет продаваться только через VK Play
Муж_ЗАГЛOTA
17:21
скоро вам будет и 8 и 9, а может и 10 и 11 .... фрицев жалеть себя не уважать, особенно если они еще и ЖП вылизывают пиндостану!
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Вежливый Excalibur
17:21
eбaть ты ограниченный дaлбаеб. но труба то хоть дуступна в твоем гулаге?
В США запретят экспорт топовых графических процессоров в Россию и Китай
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем