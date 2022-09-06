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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft на этой неделе представит сразу несколько новых проектов в серии Assassin’s Creed — инсайдер
Конвейер — вещь такая. На раз-два не останавливается.
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То, что в эту субботу, 10 сентября, Ubisoft проведёт мероприятие Ubisoft Forward, которое будет в значительной степени посвящено официально анонсированной на днях Assassin’s Creed Mirage, откровением для нас не является. Однако то, что Mirage будет не единственным проектом в серии Assassin’s Creed, которому в рамках данного мероприятия уделят внимание, уже является пусть и незначительным, но сюрпризом.

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Так, сегодня источники авторитетного инсайдера Тома Хендерсона сообщили ему, что Ubisoft в субботу покажет сразу несколько игр Assassin’s Creed. Сколько их конкретно будет представлено, показания разнятся, но в основном информация гласит о четырёх—шести штуках.

Помимо уже упомянутой выше Mirage французское издательство также намеревается привезти две игры в рамках платформы Assassin’s Creed Infinity, которая должна стать своеобразным «хабом» для дальнейшего развития франшизы. На сегодняшний день эти две игры известны под кодовыми названиями Project Red и Project Hexe. Первая отправит геймеров в Японию времён самураев, вторая — в Европу XVI века, и в значительной степени расскажет о периоде охоты на ведьм — одной из самых мрачных страниц в европейской истории.

Также сообщается о мобильной игре под кодовым названием Project Jade, действие которой должно будет развернуться в Китае, ну и, наконец, Project Nexus для VR-устройств. По слухам, на мероприятии также представят некое DLC к Assassin’s Creed Valhalla.

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Как бы то ни было, правду узнаем уже в субботу, в 22:00 по Москве. Очевидно, контента будет много.

#ubisoft #assassins creed mirage
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