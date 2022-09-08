Для тех, кому это нужно.

Как вам всем хорошо известно, те игры, чьи издатели не закатили истерику и не ушли с российского рынка, можно продолжать приобретать в Steam. Вот только данная операция теперь сопряжена с лишними действиями вроде «танцев с бубном» QIWI-кошельками в тенге, которые большинству выполнять просто лень, не говоря уже о потерях на комиссиях при осуществлении этих самых действий. В связи с этим вчера поступила информация о том, что отечественный боевик Atomic Heart будет доступен в России и СНГ на PC исключительно через платформу VK Play.

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Естественно, данная новость вызвала бурю негодования в геймерской среде: принудительно пользоваться каким бы то ни было сервисом, отличным от привычного Steam, многие люди не желают даже учитывая тот факт, что формально в Steam и так ничего толком купить нельзя.

Что ж, по всей видимости, в студии Mundfish всё же решили пойти консерваторам навстречу: как сообщил сегодня менеджер студии по связям с общественностью в Discord-канале Atomic Heart, о том, как будет выстроено взаимодействие проекта со Steam, подробнее расскажут позже.

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Релиз Atomic Heart состоится в период с декабря этого года по февраль следующего включительно.