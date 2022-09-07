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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
PC-версия Atomic Heart в России и СНГ будет распространяться эксклюзивно через VK Play
А вот это уже не очень.
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Как сообщает издание DTF со ссылкой на комментарий пресс-службы VK, грядущий отечественный боевик Atomic Heart будет распространяться в России и странах СНГ посредством площадки VK Play. Уточняется, что зарегистрироваться в VK Play придётся в том числе гражданам Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

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По какой причине было принято именно такое решение, не уточняется, но можно практически с точной вероятностью предположить, что это было сделано вследствие недружественной политики, проводимой западными сервисами цифровой дистрибуции, вставляющими палки в колёса российским пользователям и чиня препятствия с оплатой игр.

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Напоминаем, что Atomic Heart — это боевик от третьего лица от студии Mundfish. Действие проекта разворачивается в альтернативной версии СССР, а наш герой будет решать свои задачи, используя как ретрофутуристическое оружие, так и различные суперспособности вроде замораживающих лучей и электрических разрядов. Релиз должен состояться до конца текущего года.

#atomic heart #mundfish
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