Как сообщает издание DTF со ссылкой на комментарий пресс-службы VK, грядущий отечественный боевик Atomic Heart будет распространяться в России и странах СНГ посредством площадки VK Play. Уточняется, что зарегистрироваться в VK Play придётся в том числе гражданам Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.
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По какой причине было принято именно такое решение, не уточняется, но можно практически с точной вероятностью предположить, что это было сделано вследствие недружественной политики, проводимой западными сервисами цифровой дистрибуции, вставляющими палки в колёса российским пользователям и чиня препятствия с оплатой игр.
Напоминаем, что Atomic Heart — это боевик от третьего лица от студии Mundfish. Действие проекта разворачивается в альтернативной версии СССР, а наш герой будет решать свои задачи, используя как ретрофутуристическое оружие, так и различные суперспособности вроде замораживающих лучей и электрических разрядов. Релиз должен состояться до конца текущего года.