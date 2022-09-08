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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новый «Ведьмак» станет первым из цикла, а «Дикую Охоту» выпустят на PS5 и Xbox Series до конца текущего года
По крайней мере, таковы крайне оптимистичные планы CDPR.
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Компания CD Projekt опубликовала финансовый отчёт за первое полугодие текущего года, в котором помимо скучной статистической информации, итоги которой абсолютно предсказуемы на фоне действий (вернее, бездействия) компании за текущий год, также содержится ценная информация касательно планов на будущее.

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А планов, как ни странно, громадьё. Во-первых, CD Projekt рассчитывает, что версию The Witcher 3 Wild Hunt для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S — всё же удастся выпустить до конца текущего года.

Во-вторых, новый «Ведьмак», действие которого, судя по очевидным признакам, развернётся в ином сеттинге, уже находится на стадии препроизводства. То есть, разработчики занимаются проработкой игрового мира, сценария, действующих лиц и основных механик; пока, что называется, «на бумаге». Как мы знаем из анонса новинки, она станет началом «новой саги». Так вот, под «сагой» разработчики подразумевают целый цикл игр, и новый «Ведьмак» станет лишь первой его частью. Сколько всего запланировано частей, не сообщается.

В-третьих, CD Projekt намеревается продолжать развивать франшизу Cyberpunk и за пределами видеоигры с подзаголовком 2077. Компания будет выпускать сопровождающий контент вроде тех же аниме-сериалов, первый из которых называется Cyberpunk Edgerunners и стартует 13 сентября на Netflix.

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Что же до финансовых показателей, то выручка за первое полугодие сократилась на 20 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Причин две: отсутствие новых релизов и уход с российско-белорусского рынка, где творчество CDPR пользовалось одним из самых больших спросов в Европе.

#cd projekt red #cd projekt #the witcher 3 wild hunt
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Tant-Ogly
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дальше гуглить не стал так ка автор врёт с первой строчки. потерял гдето 226к и тем самым неуважает нас читателей
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Neandertalets
00:35
Ты забыл ответить на вопрос: ПОЧЕМУ НЕ В ОКОПАХ?
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Neandertalets
00:33
Хрущ - хохол. Для тебя открытие? С него, собственно, и началось (+ Касыгин (касыгинские реформы) - как основные ушлёпки). Есть хохлы, как, похоже, ты. А есть украинцы.
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Test Test
00:32
Попробуй на 3770 в project zomboid(город Луисвилль) поставить максимальное количество зомби и включить сирену, я уверен fps упадет до 0, а потом сделай так же на 12400, обязательно напиши что вышло.
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
Yilec
00:31
Возможно 😁
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Neandertalets
00:29
А не гугли, ты информацию поищи по профильным сайтам, по рассекреченным документам. Приложенные сканы документов, ты, наверное, назовёшь фотошопом.
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Neandertalets
00:26
Т.е. ты считаешь, что фашики не там, где укры?
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Profit
00:22
потому что Деус - больше стелс-екшн, чем остальные. Жанр другой. А какой стелс в Ведьмаке? Никакой. В киберпанке же стелс завязан на чисто "взломать камеру на строчку Х", хоть и в некоторых местах ест...
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