По крайней мере, таковы крайне оптимистичные планы CDPR.

Компания CD Projekt опубликовала финансовый отчёт за первое полугодие текущего года, в котором помимо скучной статистической информации, итоги которой абсолютно предсказуемы на фоне действий (вернее, бездействия) компании за текущий год, также содержится ценная информация касательно планов на будущее.

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А планов, как ни странно, громадьё. Во-первых, CD Projekt рассчитывает, что версию The Witcher 3 Wild Hunt для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S — всё же удастся выпустить до конца текущего года.

Во-вторых, новый «Ведьмак», действие которого, судя по очевидным признакам, развернётся в ином сеттинге, уже находится на стадии препроизводства. То есть, разработчики занимаются проработкой игрового мира, сценария, действующих лиц и основных механик; пока, что называется, «на бумаге». Как мы знаем из анонса новинки, она станет началом «новой саги». Так вот, под «сагой» разработчики подразумевают целый цикл игр, и новый «Ведьмак» станет лишь первой его частью. Сколько всего запланировано частей, не сообщается.

В-третьих, CD Projekt намеревается продолжать развивать франшизу Cyberpunk и за пределами видеоигры с подзаголовком 2077. Компания будет выпускать сопровождающий контент вроде тех же аниме-сериалов, первый из которых называется Cyberpunk Edgerunners и стартует 13 сентября на Netflix.

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Что же до финансовых показателей, то выручка за первое полугодие сократилась на 20 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Причин две: отсутствие новых релизов и уход с российско-белорусского рынка, где творчество CDPR пользовалось одним из самых больших спросов в Европе.