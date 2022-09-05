Что, в общем-то, предельно ожидаемо.

Хотя специальный выпуск мероприятия Night City Wire состоится только завтра вечером, некоторые подробности его программы становятся известными уже сейчас. В частности, студия CD Projekt RED сообщила, что грядущий аниме-сериал Cyberpunk Edgerunners, создаваемый по мотивам Cyberpunk 2077, станет главной темой для контентного наполнения видеоигры в следующем обновлении.

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Так, например, в Cyberpunk 2077 появятся несколько дополнительных заданий, новое оружие, экипировка и тому подобное. Аниме-сериал, состоящий из десяти эпизодов, стартует на Netflix уже 13 сентября.

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Что до мероприятия Night City Wire, то оно пройдёт завтра, 6 сентября, в 18:00 по московскому времени. Предположительно, именно в его рамках нам наконец-то представят первое полноценное сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077. В противном случае смысла в данном мероприятии лишь чуть больше, чем никакого.