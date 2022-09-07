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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дата выхода Atomic Heart сменилась с четвёртого квартала 2022 года на «эту зиму»
Означает ли это перенос релиза, вопрос хороший. Ответа пока нет.
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Ещё несколько месяцев назад представители студии Mundfish сообщали, что релиз амбициозного отечественного проекта Atomic Heart состоится в «...бре» текущего года. Учитывая, что на «-брь» в году заканчиваются только четыре последних месяца, то и возникло логичное предположение, что игра поступит в продажу до конца текущего года.

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Сегодня же у данного предположения появилась трещина: на официальной Steam-странице Atomic Heart в поле «Дата выхода» изменилось описание — теперь оно гласит «этой зимой» (This Winter).

Весьма странное обновление, которое вполне может означать, что релиз игры задержится до января—февраля следующего года. Впрочем, в отсутствие комментариев разработчиков есть смысл понадеяться и на позитивную часть данного обновления: «зимой» в том числе формально считается и декабрь.

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Отметим, что в Steam игра будет продаваться только иностранцам: в России и странах СНГ, согласно сегодняшней информации, PC-версия проекта будет распространяться эксклюзивно через платформу VK Play. Очевидно, мы имеем дело со следствием многочисленных проблем, с которыми необходимо сталкиваться российским разработчикам и покупателям в западных сервисах цифровой дистрибуции.

#atomic heart #mundfish
1
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PC-версия Atomic Heart в России и СНГ будет распространяться эксклюзивно через VK Play
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Сейчас обсуждают

Barash
21:28
От первого, от первого. Просто когда пишешь по 15 различных новостей в день, имея параллельно ещё массу дел, то возникают "наложения". Поправлено.
PC-версия Atomic Heart в России и СНГ будет распространяться эксклюзивно через VK Play
Denis Lykov
21:27
И опять не указана ... наценка))
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Артём Николаев
21:22
И они не в России.
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D3m0n
21:21
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uNseen
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D3m0n
21:13
Вконтактопомойка? Долбанутые чтоль? Качну с торрентов.
PC-версия Atomic Heart в России и СНГ будет распространяться эксклюзивно через VK Play
GumanoidT
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