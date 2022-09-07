Одних хитрецов Минцифры уже «отшило». Будет ли повтор?

Как оно часто бывает, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ровно так получилось с отечественной базой для производства видеоигр — игровыми движками. По факту, даже если формально игра отечественная, то на сегодняшний день её фундамент и каркас всё равно остаются «импортными». И данное обстоятельство многих напрягает, ведь производителям самых популярных на сегодняшний день игровых движков — Epic Games и Unity — ничего не стоит взять и «отрезать» российский рынок от своих программных продуктов, как это уже сделали многие западные компании.

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Так возникла идея необходимости создания собственного игрового движка, и госкорпорация «Ростех» в июле уже предлагала свою посильную помощь в данном вопросе, параллельно не забыв попросить у Минцифры содействия в финансировании соответствующего проекта. В конце августа Минцифры данную просьбу отклонило, и вот, сегодня издание «Коммерсантъ» сообщило, что попытать счастья в аналогичном вопросе решила компания VK.

Как уточнил «Коммерсанту» близкий к правительству собеседник, VK запросила у Минцифры три миллиарда рублей на создание отечественного игрового движка. При этом, что любопытно, «Ростех» намеревается объединить усилия с VK, чтобы, по всей видимости, более убедительно выглядеть в глазах Минцифры.

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Министерство, в свою очередь, подтвердило, что «проводит консультации» с представителями отрасли, итогом которых может стать формирование «нового центра компетенций». В идеале в России действительно может появиться отечественный конкурентоспособный игровой движок, но когда идею начнут реализовывать, и не отстанет ли продукт за время своего производства от западных аналогов — всё это вопросы, на которые ответов пока нет и быть не может.