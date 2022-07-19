Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Ростех» хочет помочь с созданием отечественного игрового движка
Помощь может прийти, откуда не ждали.
анонсы и реклама
<b>3070 дешевле 50 тр</b> в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 MSI Gaming за 30тр - успей

Некоторое время назад в Госдуме, вполне справедливо оценивая обстановку в мире, всерьёз озаботились технологической безопасностью отечественных разработчиков видеоигр, которые на сегодняшний день применяют в своих проектах иностранные игровые движки, доступ к которым в любой момент по щелчку пальцев может быть перекрыт. Тогда на высоком уровне началось обсуждение перспективы создания полностью отечественного (без всяких «но») и конкурентоспособного решения.

реклама

По всей видимости, идея нашла отклик, причём там, где не ждали. Как сообщает «Коммерсант», помочь с реализацией планов может ответственная за весь отечественный «хай-тек» госкорпорация «Ростех». Насколько известно «Коммерсанту», глава «Ростеха» Сергей Чемезов ещё 15 июля направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой об оказании поддержки в инициативе корпорации по разработке отечественного игрового движка.

В министерстве подтвердили получение письма, однако пока отмечают неочевидность необходимости привлечения к данному проекту государственных инвестиций. В министерстве считают, что имеет смысл рассмотреть венчурное финансирование негосударственными фондами.

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
3070 дешевле 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Рухнула цена i9 12900K - смотри
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Эксперты считают, что участие «Ростеха» в данном, безусловно, важном деле, вполне логично: конкурентоспособный движок будет полезен корпорации и для собственных нужд, в частности, для 3D-моделирования в машиностроении.

1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
59
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
31
Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
19
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
22
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
8
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
5

Сейчас обсуждают

Kolyvan
13:40
Рабочие визы в Европу для россиян почти не выдают с марта 2020 года. Почему я должен уезжать? Может быть вы все фанаты путина куда-нибудь свалите? Россию можно сделать цивилизованной страной. Но когда...
Цены на видеокарты вернулись к уровню декабря 2020 года
A224
13:40
зачем митинговать. сразу рокету туда )))
Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
Kasyan
13:39
>Популярный на просторах Youtube блогер-ремонтник всё же смог выяснить в чем именно заключается проблема с карточками Nvidia RTX 3060 Ti на памяти от Hynix Это кто млять?! Зелот ты пробовал ссылки ос...
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
Алексей Владимирович
13:39
Ну эфир ещё на фоне новостей о переходе на pos. За ним и etc пойдёт и карты снова вверх. Нет и не будет ситуации когда она будет устраивать и геймеров и майнеров. Геймеры радуются pos но не понимают ч...
На рынке криптовалют некто начинает пампить монеты доступные для майнинга на видеокартах
warmuza
13:39
Аффтор, собери нам с шишенбеком пару оптимальных компов за 73500р и за 117400р.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Kasyan
13:37
Что за зверь такой, никогда не слышал?!
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
X-Hunter777
13:37
Авито зажрались. 1-2 объявления в 1 категории бесплатно. За остальные плати. Если каждый раз платить, цену на продаваемое придётся поднимать раза в 2-3. Выставляешь на продажу условные ненужные вещи р...
Эксперт из США: если Нью-Йорк подвергнется ядерной атаке, погибнут 95% жителей
Каа
13:36
Мега книга, всё почёсываюсь её купить, но вроде читать некогда пока... Лучше вариантов не видел.
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
Kasyan
13:35
Раньше у России был "генерал мороз", теперь появился "генерал жара".
Температурный армагеддон в Европе - новая причина падения уровня газового "депозита"
[Zero]
13:34
https://www.regard.ru/product/307901/nakopitel-ssd-512gb-adata-xpg-sx6000-lite-asx6000lnp-512gt-c - только что чекнул, у меня 4140
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем