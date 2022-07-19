Помощь может прийти, откуда не ждали.

Некоторое время назад в Госдуме, вполне справедливо оценивая обстановку в мире, всерьёз озаботились технологической безопасностью отечественных разработчиков видеоигр, которые на сегодняшний день применяют в своих проектах иностранные игровые движки, доступ к которым в любой момент по щелчку пальцев может быть перекрыт. Тогда на высоком уровне началось обсуждение перспективы создания полностью отечественного (без всяких «но») и конкурентоспособного решения.

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По всей видимости, идея нашла отклик, причём там, где не ждали. Как сообщает «Коммерсант», помочь с реализацией планов может ответственная за весь отечественный «хай-тек» госкорпорация «Ростех». Насколько известно «Коммерсанту», глава «Ростеха» Сергей Чемезов ещё 15 июля направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой об оказании поддержки в инициативе корпорации по разработке отечественного игрового движка.

В министерстве подтвердили получение письма, однако пока отмечают неочевидность необходимости привлечения к данному проекту государственных инвестиций. В министерстве считают, что имеет смысл рассмотреть венчурное финансирование негосударственными фондами.

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Эксперты считают, что участие «Ростеха» в данном, безусловно, важном деле, вполне логично: конкурентоспособный движок будет полезен корпорации и для собственных нужд, в частности, для 3D-моделирования в машиностроении.