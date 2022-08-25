У ведомства нет таких полномочий.

В прошлом месяце в России появилось сразу несколько новостей, связанных с осознанием необходимости создания собственного конкурентоспособного игрового движка, на основе которого разработчики смогут создавать отечественные видеоигры, не опасаясь возможного «обрубания» доступа к имеющимся западным программным решениям. Проблема отсутствия вменяемых отечественных движков действительно существует, и Unigine, который юридически отнюдь не отечественный, и последняя сомнительная игра на базе которого вышла страшно сказать сколько лет назад, здесь совсем не панацея. Требуется новое решение.

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И помочь с созданием нового отечественного движка в прошлом месяце вызвалась госкорпорация «Ростех». Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов направлял главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой о содействии в данной инициативе, однако ведомство уже тогда заявило, что необходимость привлечения к созданию подобного проекта государственных средств крайне неочевидна, и для его финансирования следовало бы рассмотреть негосударственные фонды.

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Теперь Минцифры, как сообщает издание «Коммерсантъ», выступило с более резким заявлением. Как сообщил собеседник издания из министерства, в ведомстве были удивлены предложением «Ростеха», поскольку у Минцифры попросту нет полномочий, чтобы распоряжаться деньгами фонда «Росинфокоминвест». Кроме того, в обращении «Ростеха» отсутствовали достаточные сведения для объективной оценки предложения. Иными словами, госкорпорация не предоставила министерству внятных объяснений, почему оно должно содействовать в производстве конкретно данного продукта и тратить на это деньги государственного фонда.