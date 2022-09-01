Сегодня Ubisoft случайно или, что куда вероятнее, «случайно» испортила любителям франшизы Assassin’s Creed, обеспечив слив в Сеть ключевого арта следующей части, которая носит подзаголовок Mirage. Подтверждение данной утечки с тех пор оставалось лишь вопросом времени, и Ubisoft справедливо решила больше не изображать из этого события большую тайну. Итак, Assassin’s Creed Mirage — официально существующий проект, работа над ним активно ведётся, и его полноценная презентация состоится уже 10 сентября в рамках мероприятия Ubisoft Forward.
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Компания не стала формально подтверждать ранее просочившиеся в Сеть подробности касательно багдадского сеттинга и главного героя в лице протоассасина Басима, но что-то нам подсказывает, что из вышеуказанного официального арта всё должно стать ясно.