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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сети появились первые подробности грядущей Assassin’s Creed Mirage
Все они пока незначительные.
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На днях Ubisoft официально подтвердила, что работает над Assassin’s Creed Mirage, опубликовала сопутствующий арт, а также заявила, что полноценная презентация проекта состоится 10 сентября в рамках мероприятия Ubisoft Forward, которое, надо полагать, почти полностью будет посвящено именно данной новинке. Хотя ждать предстоит ещё без малого неделю, в Сети уже начали всплывать первые пусть и незначительные, но всё же подробности проекта.

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В частности, инсайдер j0nathan, который уже не раз публиковал правдивые сведения касательно новой Assassin’s Creed — например, это именно он заявлял, что новинка будет носить подзаголовок Mirage, а не Rift, как все предполагали на основе других утечек — поделился первыми деталями.

Согласно имеющейся у j0nathan’а информации, в новинке будет один-единственный город — Багдад, однако он будет разделён на четыре крупных «зоны», в каждой из которых есть свой «босс». Означает ли это, что мы сможем установить контроль над городом, истребив всех «боссов», неясно. Сам город будет битком набит жителями: по сведениям инсайдера, по улицам их будет ходить явно не меньше, чем в Assassin’s Creed Unity. Должна вернуться механика паркура, а некоторые убийства для пущей кинематографичности будут происходить в замедленном режиме.

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Стоит отметить, что Mirage, по сведениям инсайдеров, должна стать своеобразным возвращением серии к её истокам. В связи с этим больший упор здесь будет сделан не на RPG-элементы, от которых, по слухам, откажутся вовсе, а на динамику, скрытность и классический «ассасинский» геймплей.

#ubisoft #assassins creed mirage
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