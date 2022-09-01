Как говорится, вот когда убьют — тогда и обращайтесь!

Странности и неадекватное поведение разработчиков в игровой индустрии — это уже не исключение, но ещё пока не правило; нечто посередине. И чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с ситуацией, в которую попал геймер под ником IrishLegends, решивший пожаловаться в техподдержку Rockstar на обилие читеров в Red Dead Online, с которыми компания уже много месяцев ничего не делает.

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Ответ, полученный геймером, оказался столь превосходным в своём цинизме, что он посчитал необходимым поделиться соответствующим происшествием с общественностью на Reddit. Так, представитель техподдержки Rockstar заявил, что жалобы на читеров в Red Dead Redemption 2 (прим ред.: через неё — в Red Dead Online) временно не принимаются.

Всё бы ничего, но IrishLegends был столь сильно раздосадован количеством и наглостью читеров в Red Dead Online, что увлёкся кнопкой «Пожаловаться», чрезмерное пользование которой без видимой на то причины, согласно пользовательскому соглашению, карается баном. В данном случае геймеру запретили входить в игру в течение ста восьмидесяти суток.

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Стоит отметить, что Red Dead Online умирает в плане своей популярности, и минувшим летом Rockstar официально объявила, что практически полностью сократит поддержку данного проекта. Примерно тогда же фанаты игры провели в ней её же виртуальные «похороны». А в мёртвых играх, как известно, обитают разве что очень большие фанаты и... да, читеры всех мастей.