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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Rockstar практически до нуля сократит поддержку Red Dead Online
Проект умирает, и сокращение его поддержки, увы, неизбежно. Надо давать дорогу молодым.
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Пока некоторые самоуверенные писатели из смежных разделов, узнав новое иностранное слово, вставляют его чуть ли не в каждый свой материал, в мире игропрома находится время для сравнительно печальных известий. Так, сегодня Rockstar, не иначе как воодушевившись устроенными геймерами в Red Dead Online импровизированными «похоронами», сообщила о том, что поддержка её сетевого вестерна сократится практически до нуля. Если коротко, то Rockstar будет просто поддерживать работоспособность игровых серверов, но новый контент выходить больше не будет.

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Своё непопулярное решение компания обосновала просто: все силы сейчас брошены на следующую часть Grand Theft Auto, и распылять весьма ограниченные ресурсы на проекты, которые более не в приоритете, нецелесообразно.

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Как бы то ни было, Rockstar уверена, что выпущенного за все эти годы контента в Red Dead Online достаточно для того, чтобы игроки не скучали и весело проводили время вместе со своими товарищами.

#rockstar games #red dead online
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