Пока некоторые самоуверенные писатели из смежных разделов, узнав новое иностранное слово, вставляют его чуть ли не в каждый свой материал, в мире игропрома находится время для сравнительно печальных известий. Так, сегодня Rockstar, не иначе как воодушевившись устроенными геймерами в Red Dead Online импровизированными «похоронами», сообщила о том, что поддержка её сетевого вестерна сократится практически до нуля. Если коротко, то Rockstar будет просто поддерживать работоспособность игровых серверов, но новый контент выходить больше не будет.
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Своё непопулярное решение компания обосновала просто: все силы сейчас брошены на следующую часть Grand Theft Auto, и распылять весьма ограниченные ресурсы на проекты, которые более не в приоритете, нецелесообразно.
Как бы то ни было, Rockstar уверена, что выпущенного за все эти годы контента в Red Dead Online достаточно для того, чтобы игроки не скучали и весело проводили время вместе со своими товарищами.