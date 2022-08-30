Оправдание — снимаем шляпу. Зато честно!

Изначально планировалось, что хоррор The Callisto Protocol в качестве сеттинга будет использовать вселенную PlayerUnknown’s Battlegrounds. В мае этого года от данной идеи было решено отказаться, и вот, сегодня технический руководитель проекта Марк Джеймс объяснил, по какой причине произошла столь резкая «смена курса».

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Для начала следовало бы напомнить, что связь с PUBG в The Callisto Protocol была практически чистой формальностью: действие хоррора разворачивается спустя четыре века после событий популярного в своё время «батл рояля», поэтому если какие-то события из последней и упоминались бы в новинке, то играли бы роль исключительно пасхалок.

Тем не менее, в студии Striking Distance посчитали, что попытки связать события двух игр между собой привели бы проблемам и отвлечению игрока от основной сюжетной линии: от сценаристов потребовалось бы приложить слишком много усилий, дабы обеспечить органичное сосуществование этих вселенных, поэтому было принято решение об отказе от упоминаний PUBG в сюжете The Callisto Protocol.

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Кроме того, в Striking Distance надеются, что The Callisto Protocol станет началом новой франшизы, а не просто хоррор-ответвлением PUBG. Насколько велики у проекта на то шансы, узнаем уже 2 декабря на всех актуальных платформах.