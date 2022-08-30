Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Чтобы сценаристам было легче: авторы The Callisto Protocol объяснили, почему игра утратила связь со вселенной PUBG
Оправдание — снимаем шляпу. Зато честно!
рекомендации
3090 за 90 тр в Ситилинке
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

Изначально планировалось, что хоррор The Callisto Protocol в качестве сеттинга будет использовать вселенную PlayerUnknown’s Battlegrounds. В мае этого года от данной идеи было решено отказаться, и вот, сегодня технический руководитель проекта Марк Джеймс объяснил, по какой причине произошла столь резкая «смена курса».

реклама

Для начала следовало бы напомнить, что связь с PUBG в The Callisto Protocol была практически чистой формальностью: действие хоррора разворачивается спустя четыре века после событий популярного в своё время «батл рояля», поэтому если какие-то события из последней и упоминались бы в новинке, то играли бы роль исключительно пасхалок.

Тем не менее, в студии Striking Distance посчитали, что попытки связать события двух игр между собой привели бы проблемам и отвлечению игрока от основной сюжетной линии: от сценаристов потребовалось бы приложить слишком много усилий, дабы обеспечить органичное сосуществование этих вселенных, поэтому было принято решение об отказе от упоминаний PUBG в сюжете The Callisto Protocol.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кроме того, в Striking Distance надеются, что The Callisto Protocol станет началом новой франшизы, а не просто хоррор-ответвлением PUBG. Насколько велики у проекта на то шансы, узнаем уже 2 декабря на всех актуальных платформах.

#the callisto protocol #striking distance
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Расчленёнка и экстремальный спуск по водостоку — в свежем геймплее The Callisto Protocol от создателя Dead Space
В The Callisto Protocol добавили «смертельное» достижение, получить которое будет весьма затруднительно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
41
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
151
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
4
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
146
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
18
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
15

Сейчас обсуждают

T.I.
18:38
а "2-я армия мира" купила у Ирана шахидов и маджахедов
TSMC к концу года запустит в Китае новое предприятие по выпуску 28-нм чипов
IRanPast
18:38
Так, быстро пошёл в другую тему, пока разрешаю
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
T.I.
18:37
добрый иван-чай
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
Pilat2009
18:37
Ну 1200 это ты загнул.там все наступление по трем направлениям,на каждом по роте и по 20-30 брони
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Валерий Муравицкий
18:35
Игра для своего времени абсолютный Шедевр, что получится от ремастера интересно, но не более
Naughty Dog ещё раз объяснила, почему The Last of Us Part I — это не ремастер, а ремейк
АNDREЙ ²º¹¹
18:34
аааа я понял, когда газ по 2000$ курс в России падает, а осенью, когда газ будет по 5000 курс рубля обвалится...а ну ясно))) пургаметы
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Нагил Ляку
18:33
Вот это другое дело))
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Константин Сбоев
18:32
Да, отстроят, Россия богатая страна, в Днепре вообще асфальта нет, в России в деревнях асфальт есть
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
АNDREЙ ²º¹¹
18:31
глупцы, это цифровое золото)))
NFT никому не нужны - OpenSea регистрирует 99-процентное падение объемов за 90 дней
KAA
18:30
Прикоснуться можно, но более 10 секунд палец на нем держать уже болезненно. Хотя в свое время северный мост на AMD 770 еще на AM2 грелся намного сильнее. У меня много дисков подключено, торрент постоя...
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем