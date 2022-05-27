И правильно, надо сказать, сделали. Ибо отчасти антиреклама.

Когда Глен Скофилд, известный игровому сообществу как создатель легендарного хоррора Dead Space, анонсировал свой новый проект — космический ужастик The Callisto Protocol — его сеттингом должна была стать вселенная PUBG. Справедливости ради, вся связь с PUBG заключалась лишь в упоминании данного обстоятельства, поскольку действие The Callisto Protocol разворачивается спустя три сотни лет после событий популярной королевской битвы. Теперь же Скофилд в своём официальном Twitter уточнил, что концепция изменилась.

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Отныне The Callisto Protocol больше никоим образом не связана с PUBG. По словам Скофилда, изначально хоррор был частью данной вселенной, но со временем вырос в полностью самостоятельный проект. Скофилд безмерно уважает PUBG и его разработчиков, поэтому ничего личного в произошедшем нет. Более того, различные «пасхалки» и отсылки к PUBG в The Callisto Protocol всё же останутся.

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Недавно, к слову, Скофилд поведал массу подробностей своего нового проекта, о чём вы можете почитать в нашем редакционном материале. Релиз игры должен состояться в этом году на всех актуальных платформах.