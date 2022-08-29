Сегодня первой Mafia, которая заслуженно носит статус культовой видеоигры, исполнилось двадцать лет. Срок немалый, и тот факт, что мы имеем дело с легендарным боевиком начала нулевых, подтверждён вышедшим осенью позапрошлого года ремейком с подзаголовком Definitive Edition. Как бы то ни было, день рождения именно у оригинального проекта, и по такому случаю издательство 2K Games, ныне владеющее правами на франшизу, приняло решение о бесплатной раздаче первой части серии в Steam.
реклама
Забрать ценный (хотя бы с точки зрения истории и ностальгии) подарок можно будет с 1 по 5 сентября. Скорее всего, в России предложение будет недоступно вследствие приостановки в стране деятельности владеющей издательством 2K Games компании Take-Two Interactive, однако в случае со Steam данное «ограничение» легко обходится с помощью любого бесплатного браузерного VPN-сервиса.
Также сегодня 2K официально подтвердила факт работы над новой игрой серии Mafia, но в подробности вдаваться не стала.