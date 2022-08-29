Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На этой неделе в Steam бесплатно раздадут легендарную первую Mafia
В честь 20-летия игры.
рекомендации
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
3090 за 100 тр в Ситилинке
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

Сегодня первой Mafia, которая заслуженно носит статус культовой видеоигры, исполнилось двадцать лет. Срок немалый, и тот факт, что мы имеем дело с легендарным боевиком начала нулевых, подтверждён вышедшим осенью позапрошлого года ремейком с подзаголовком Definitive Edition. Как бы то ни было, день рождения именно у оригинального проекта, и по такому случаю издательство 2K Games, ныне владеющее правами на франшизу, приняло решение о бесплатной раздаче первой части серии в Steam.

реклама

Забрать ценный (хотя бы с точки зрения истории и ностальгии) подарок можно будет с 1 по 5 сентября. Скорее всего, в России предложение будет недоступно вследствие приостановки в стране деятельности владеющей издательством 2K Games компании Take-Two Interactive, однако в случае со Steam данное «ограничение» легко обходится с помощью любого бесплатного браузерного VPN-сервиса.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Также сегодня 2K официально подтвердила факт работы над новой игрой серии Mafia, но в подробности вдаваться не стала.

#2k games #mafia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почти 7 минут геймплея за Росомаху — в свежем видео по Marvel’s Midnight Suns
Сиквел Tales from the Borderlands получил возрастной рейтинг в Сингапуре — похоже, презентация игры уже не за горами
Работа над новой игрой серии Mafia подтверждена официально
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему AMD - плохая платформа для тестирования
118
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
20
Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
28
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
14
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
11
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
14

Сейчас обсуждают

Propretor
22:58
Да-да, ты просто не знаком с чёрной магией. А такие твари, как ты легко здыхают от неё. Злых людей вокруг очень много.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Александр Тетюшин
22:58
Я думаю майнеры найдут способ ещё заработать - даже на потниках :)))
Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
Валерий Муравицкий
22:57
Очередные пердежи в лужу...
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
22:56
Ты дурак, если светишь своё eбло в интернете. Ты легко можешь здохнуть от порчи.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Валерий Муравицкий
22:54
Максимум что ты можешь пофапать на картинки баб в интернете )))
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
22:53
Забудь про свою маму, уёбак. Потому что я ее молотком захуярю. Просто вынесу ей мозги со всей дури. 2 удара по башке и она труп.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Валерий Муравицкий
22:52
С каких пор?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Валерий Муравицкий
22:52
Забудь уже про Херсон, недоделанный
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
22:49
600 трупов ёбнутых москалей. А с чего ты взял, что Херсон не украинский, yёбище очкастое? Ты случаем не армянский еврей?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Валерий Муравицкий
22:48
Ага, вместе с пиндерой около 600 за сегодня трупов Так когда уже Херсон будет украинским?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем