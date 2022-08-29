Так уж случается, что всплывающие в игровой индустрии слухи, особенно, если они поступают от авторитетных инсайдеров, в большинстве случаев оказываются правдивыми. В мае этого года издание Kotaku, ссылаясь на свои источники, сообщало о начале производственных работ над новой игрой серии Mafia, ну а сегодня эти донесения были официально подтверждены издательством 2K Games в его Twitter-аккаунте.
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В подробности издательство вдаваться не стало, поэтому вернёмся к слухам. Из них следует, что новинка станет приквелом серии и расскажет историю становления дона Сальери и его конечной миграции из Сицилии в Лост-Хэвен. По слухам, игра создаётся на основе движка Unreal Engine 5, а непосредственно за разработку отвечает коллектив Hangar 13.
Данная студия ответственна за первоклассный ремейк первой Mafia, а также за ужасную Mafia III. Хотелось бы верить, что с новинкой повторится именно первая история.