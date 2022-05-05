Касательно франшизы Mafia сегодня появилось сразу две новости. Одна хорошая, другая нейтральная. Начнём с нейтральной, поскольку никакой важности она не несёт: из студии Hangar 13 ушёл её руководитель Хейден Блэкмен, на смену которому придёт Ник Бейнс, который до этого был руководителем английского подразделения компании. Теперь переходим к хорошей новости: согласно имеющимся у портала Kotaku сведениям, в разработке находится следующая игра культовой серии.
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Информации относительно неё пока чрезвычайно мало: по неподтверждённой информации, игра имеет кодовое название Nero и, как ожидается, станет приквелом трилогии. В основу проекта лёг движок Unreal Engine 5.
Стоит отметить, что студия Hangar 13 пока имеет статистику «50:50»: сначала коллектив неприятно отличился выпуском неоднозначной Mafia III, затем реабилитировался, выпустив замечательный ремейк первой части. Главное, чтобы Hangar 13 усвоила уроки обеих ситуаций.