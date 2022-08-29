Энтузиасты с громадным количеством свободного времени продолжают баловаться с возможностями движка Unreal Engine 5 и демонстрировать нам, как могли бы выиграть те или иные ремейки/ремастеры или же потенциальные новые проекты, если бы разработчики в качестве движка выбрали именно современный продукт от Epic Games. Сегодня очередь дошла до третьей категории — концептуального видео, демонстрирующего возможного четвёртого «Ведьмака».
реклама
Хотя нижеуказанные кадры, безусловно, выглядят впечатляюще, нельзя не отметить основной недостаток подобных «проектов» на Unreal Engine 5 — явные проблемы с системой освещения, в результате чего наблюдаются заметные ореолы и общая засветка изображения.
Стоит отметить, что новый «Ведьмак» — это уже не мечта, а вполне себе формируемая реальность. Проект был анонсирован в марте этого года и, судя по имеющейся информации, его действие будет разворачиваться совсем в другом мире и с другими действующими лицами.