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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы новой Saints Row обещают, что исправят ошибки и недостатки игры
Их надо было не допускать в первую очередь. Теперь уже поздно пить боржомчик.
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Перезапуск Saints Row, как и следовало ожидать, был встречен геймерами столь негативно, что возникает крамольная мысль о том, что его в принципе не стоило разрабатывать и выпускать. Мало того, что в плане игрового процесса в перезапуске не было реализовано ничего нового, а игровой мир оказался пустым и безжизненным, так ещё и выясняется, что новинка битком набита различными ошибками и недоработками.

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Как отмечают геймеры, в Saints Row наблюдаются проблемы с анимацией, ошибки при работе физического движка, различные визуальные баги, проблемный искусственный интеллект и многое другое. На просторах Сети можно обнаружить десятки и сотни видеороликов, в которых демонстрируется вся суть имеющихся проблем.

К счастью, разработчики в курсе имеющихся недостатков Saints Row и уже вовсю работают над их решением, о чём сообщили в официальном Twitter-аккаунте проекта. Обновления будут выпускать в течение ближайших дней и недель, а первый так называемый хотфикс будет применён уже в течение нескольких дней.

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Как девелоперы допустили такое изобилие ошибок в релизной версии игры? Почему никто ничего не проверил? Не поздно ли сейчас заниматься их исправлением? Данная череда риторических вопросов вполне естественна. Но на то они и риторические, что ответы на них, принимая во внимания тенденции в современной игровой промышленности, не требуются в силу их очевидности.

#volition #saints row
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