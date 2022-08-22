И это мы ещё смягчили. По факту — полный «разнос».

Ещё когда Volition только представила перезапуск Saints Row — под старым названием, но с новыми действующими лицами — игроки восприняли данный анонс скептически. Обычно ничего достойного при подобных «перезапусках» не получается, и публикации видеороликов с демонстрацией игрового процесса вкупе с недавним оглашением весьма серьёзных системных требований только упрочили подобные мысли среди геймеров. Что ж, сегодня было снято эмбарго на публикацию рецензий Saints Row, в результате чего выяснилось, что опасения полностью сбылись.

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На момент публикации данной заметки средний рейтинг новой Saints Row на Metacritic составлял от 57 до 60 баллов из 100 возможных. По словам первых рецензентов, разработчикам не удалось добавить в игру ничего нового, а все применяемые в новинке концепции игрового процесса уже давно и безнадёжно морально устарели. Кроме того, открытый игровой мир, которым так хвастались разработчики, оказался в новой Saints Row скорее недостатком, чем преимуществом: слишком уж он здесь пустой и ничем не цепляющий.

Кроме того, по словам рецензентов, игра страдает от многочисленных технических огрехов, что, безусловно, баллов ей не добавляет.

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Запуск Saints Row состоится завтра. Тогда-то и посмотрим, насколько едины окажутся игроки во мнениях с журналистами. Ситуация достаточно редкая, но прецеденты имеются: например, Days Gone была «разнесена» журналистами, но вполне пришлась по душе геймерам.