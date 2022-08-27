В конце июля до Китая добралась специальная мобильная версия Diablo Immortal. О том, что проект там ждёт успех, сомневаться не приходилось, но то, что он будет столь оглушительным, стало неожиданностью даже для самых больших оптимистов. Выяснилось, что за месяц с момента релиза китайская версия Diablo Immortal заработала свыше $76 млн долларов, что более чем на 50 % превосходит заработок «глобальной» версии игры заработала во всём остальном мире вместе взятом за аналогичный период времени после релиза.
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Стоит отметить, что хоть Diablo Immortal и демонстрирует впечатляющие стартовые результаты, но от них довольно быстро не остаётся и следа. Так, например, участники кланов уже жалуются на нехватку игроков, и что разработчикам следовало бы заняться объединением региональных серверов в некое общее пространство, дабы решить эту проблему. Пусть и ценой более высокого «пинга» и прочих сопутствующих проблем.