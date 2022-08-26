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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Онлайн Diablo Immortal столь сильно «просел», что геймеры стали просить о слиянии серверов
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Diablo Immortal стала одним из тех современных проектов Blizzard, которыми компания всё глубже выкапывает себе репутационную яму. На сегодняшний день выбраться из неё без посторонней помощи уже практически невозможно, и выясняется, что игра свеч, по большому счёту, не стоила: пользовательская база в проекте столь существенно «просела», что состоящие в кланах геймеры начали наблюдать проблемы с поиском соперников.

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Проблема разрослась до таких масштабов, вернее, рухнула до таких низин, что пользователи даже стали предлагать Blizzard осуществить слияние игровых серверов, дабы имеющиеся геймеры не разделялись на разные «регионы», а играли вместе, тем самым ускорив процесс поиска для всех.

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Стоит отметить, что неожиданным данное обстоятельство не стало: то, что Diablo Immortal на самом деле оказалась вполне Mortal (от англ. «смертный»), было очевидно ещё в июне, когда после стартового всплеска популярности «онлайн» проекта начал стремительно снижаться.

#blizzard #diablo immortal
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"Просить о слиянии серверов" это нетолерантно, надо просить о дезобсолютизации серверов..
Онлайн Diablo Immortal столь сильно «просел», что геймеры стали просить о слиянии серверов
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