Diablo Immortal стала одним из тех современных проектов Blizzard, которыми компания всё глубже выкапывает себе репутационную яму. На сегодняшний день выбраться из неё без посторонней помощи уже практически невозможно, и выясняется, что игра свеч, по большому счёту, не стоила: пользовательская база в проекте столь существенно «просела», что состоящие в кланах геймеры начали наблюдать проблемы с поиском соперников.
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Проблема разрослась до таких масштабов, вернее, рухнула до таких низин, что пользователи даже стали предлагать Blizzard осуществить слияние игровых серверов, дабы имеющиеся геймеры не разделялись на разные «регионы», а играли вместе, тем самым ускорив процесс поиска для всех.
Стоит отметить, что неожиданным данное обстоятельство не стало: то, что Diablo Immortal на самом деле оказалась вполне Mortal (от англ. «смертный»), было очевидно ещё в июне, когда после стартового всплеска популярности «онлайн» проекта начал стремительно снижаться.