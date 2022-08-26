Недолго музыка играла, недолго Blizzard танцевал.

Diablo Immortal стала одним из тех современных проектов Blizzard, которыми компания всё глубже выкапывает себе репутационную яму. На сегодняшний день выбраться из неё без посторонней помощи уже практически невозможно, и выясняется, что игра свеч, по большому счёту, не стоила: пользовательская база в проекте столь существенно «просела», что состоящие в кланах геймеры начали наблюдать проблемы с поиском соперников.

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Проблема разрослась до таких масштабов, вернее, рухнула до таких низин, что пользователи даже стали предлагать Blizzard осуществить слияние игровых серверов, дабы имеющиеся геймеры не разделялись на разные «регионы», а играли вместе, тем самым ускорив процесс поиска для всех.

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Стоит отметить, что неожиданным данное обстоятельство не стало: то, что Diablo Immortal на самом деле оказалась вполне Mortal (от англ. «смертный»), было очевидно ещё в июне, когда после стартового всплеска популярности «онлайн» проекта начал стремительно снижаться.