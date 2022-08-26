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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Embracer объявила о завершении сделки о покупке студий Eidos Montreal, Crystal Dynamics и Square Enix Montreal
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В начале мая этого года холдинг Embracer Group, который иначе как всеядным называть с каждым годом становится всё труднее, объявил о заключении сделки, в рамках которой под его контроль переходят сразу три студии — Eidos Montreal, Crystal Dynamics и Square Enix Montreal — вместе с большим количеством игровых франшиз, среди которых Deus Ex и Tomb Raider. Сегодня сделка формально подошла к своему завершению, о чём Embracer сообщила дополнительно.

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Первоначально сделка должна была завершиться до сентября текущего года, и, как видим, сторонам удалось практически впритык уложиться в обозначенный срок.

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Сумма сделки составила $300 миллионов, что может показаться весьма скромной суммой, особенно на фоне гаргантюанских сделок вроде перехода Activision Blizzard под контроль Microsoft. Масштабы всё же не те, да и откровенную «раздутость» стоимости ActiBlizz никто не отменял.

#square enix #crystal dynamics #eidos montreal #embracer group #square enix montreal
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