Оказалось, что Ubisoft не только поделилась особенностями PC-версии своего пиратского экшена Skull and Bone, но также опубликовала подробные системные требования проекта, которые сложно назвать демократичными. Не будем переливать из пустого в порожнее и сразу перейдём к делу.
реклама
Итак, если вы готовы играть в разрешении 1080p, на низких настройках графики и при жалких 30 кадрах в секунду, то вам вполне хватит компьютера с видеокартой уровня GeForce GTX 1060 и с процессором уровня Intel Core i7-4790 вкупе с 8 Гбайтами оперативной памяти.
На этом вся демократичность местных системных требований заканчивается: чтобы играть в том же разрешении, но уже на высоких настройках графики и при хотя бы 60 fps, то понадобится компьютер с ЦПУ уровнем не ниже Core i7-8700K и с видеокартой, по производительности равной GeForce GTX 2070. Если у вас монитор побольше, с разрешением 2560x1440, то требования к видеокарте возрастают на целое поколение: до GeForce RTX 3070. Что же до 4K, то ничего менее производительного, чем GeForce RTX 3080 разработчики в принципе не советуют использовать.
Напоминаем, что Skull and Bones выйдет в свет 8 ноября.