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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft рассказала об особенностях PC-версии Skull and Bones: трассировка лучей, поддержка DLSS и FSR, разблокированный FPS и другое
Вот это уже интересно.
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Нежданно-негаданно Ubisoft решила сегодня опубликовать видеоролик, посвящённый особенностям PC-версии своего пиратского экшена-долгостроя Skull and Bones. Учитывая, что релиз состоится ещё только через два с половиной месяца, данная публикация стала приятным сюрпризом, который имеет смысл разобрать чуть подробнее.

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Итак, из видеоролика и его описания следует, что PC-версия Skull and Bones полностью (и даже больше) соответствует требованиям к современным играм на компьютерах. В частности, новинка на PC порадует полностью разблокированной частотой кадров (FPS), поддержкой разрешения 4K и технологии HDR, полностью настраиваемыми параметрами графики, поддержкой технологии ИИ-масштабирования Intel XeSS, "умного" сглаживания DLSS и FSR, трассировкой лучей и многие другим.

Напомним, что действие Skull and Bones разворачивается в Индийском океане во времена так называемого золотого века пиратства. Мы будем бороздить просторы океана и «отжимать» чужие грузы, попутно ускользая от охотников на пиратов. В общем, действовать, как настоящие корсары, «зарабатывающие» на хлеб неэкономическими методами.

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Релиз проекта состоится 8 ноября.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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Dmitry Mitry
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Стоит признать, что графика выглядит приятно
Ubisoft рассказала об особенностях PC-версии Skull and Bones: трассировка лучей, поддержка DLSS и FSR, разблокированный FPS и другое
wolfire
20:30
а какая разница? выйграть не выйграть? народу главное чтобы эти додики не мешали людям жить
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