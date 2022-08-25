Вот это уже интересно.

Нежданно-негаданно Ubisoft решила сегодня опубликовать видеоролик, посвящённый особенностям PC-версии своего пиратского экшена-долгостроя Skull and Bones. Учитывая, что релиз состоится ещё только через два с половиной месяца, данная публикация стала приятным сюрпризом, который имеет смысл разобрать чуть подробнее.

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Итак, из видеоролика и его описания следует, что PC-версия Skull and Bones полностью (и даже больше) соответствует требованиям к современным играм на компьютерах. В частности, новинка на PC порадует полностью разблокированной частотой кадров (FPS), поддержкой разрешения 4K и технологии HDR, полностью настраиваемыми параметрами графики, поддержкой технологии ИИ-масштабирования Intel XeSS, "умного" сглаживания DLSS и FSR, трассировкой лучей и многие другим.

Напомним, что действие Skull and Bones разворачивается в Индийском океане во времена так называемого золотого века пиратства. Мы будем бороздить просторы океана и «отжимать» чужие грузы, попутно ускользая от охотников на пиратов. В общем, действовать, как настоящие корсары, «зарабатывающие» на хлеб неэкономическими методами.

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Релиз проекта состоится 8 ноября.