Некоторое время назад разработчики из отечественной студии Mundfish недвусмысленно намекнули на то, что вскоре опубликуют свежий трейлер с демонстрацией игрового процесса экшена Atomic Heart про альтернативный СССР. Оказалось, что «скоро» наступило гораздо раньше, чем можно было себе представить, вспоминая частоту публикаций новостей о проекте. Как бы то ни было, свежий геймплей показан, ждать есть, чего.
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В свежей записи можно заметить не только применение ретрофутуристического вооружения, но и сверхъестественных (магических, если хотите) способностей, таких, как телекинетические притягивания, замораживание аки Саб-Зиро, применение молний а-ля Палпатин и многое другое.
Сам видеоролик сопровождается композицией «Звёздное лето» в исполнении Аллы Пугачёвой. Главное, чтобы данная музыкальная вставка не привела девелоперов к проблемам, как в своё время случилось с музыкой группы «Мираж».
Релиз Atomic Heart должен состояться в период с сентября по декабрь текущего года. Разработчики опровергли слухи о проблемах с производством и следующим за ними переносом релиза.