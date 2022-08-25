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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Ах, лето»: авторы Atomic Heart наконец-то показали свежий геймплей своего творения
Правда, на дворе уже почти осень, но не будем об этом.
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Некоторое время назад разработчики из отечественной студии Mundfish недвусмысленно намекнули на то, что вскоре опубликуют свежий трейлер с демонстрацией игрового процесса экшена Atomic Heart про альтернативный СССР. Оказалось, что «скоро» наступило гораздо раньше, чем можно было себе представить, вспоминая частоту публикаций новостей о проекте. Как бы то ни было, свежий геймплей показан, ждать есть, чего.

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В свежей записи можно заметить не только применение ретрофутуристического вооружения, но и сверхъестественных (магических, если хотите) способностей, таких, как телекинетические притягивания, замораживание аки Саб-Зиро, применение молний а-ля Палпатин и многое другое.

Сам видеоролик сопровождается композицией «Звёздное лето» в исполнении Аллы Пугачёвой. Главное, чтобы данная музыкальная вставка не привела девелоперов к проблемам, как в своё время случилось с музыкой группы «Мираж».

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Релиз Atomic Heart должен состояться в период с сентября по декабрь текущего года. Разработчики опровергли слухи о проблемах с производством и следующим за ними переносом релиза.

#atomic heart #mundfish
2
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